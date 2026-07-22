Sinice Krynica Morska. Czy w Krynicy Morskiej można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dla wszystkich turystów wypoczywających na Mierzei Wiślanej mamy doskonałe wiadomości. Choć początek sezonu przyniósł sporo pogodowych zawirowań, w tym niszczycielski sztorm oraz prewencyjne ćwiczenia syren alarmowych w mieście zaplanowane na te dni, to obecnie Bałtyk w okolicach Krynicy Morskiej jest wyjątkowo łaskawy. Na żadnej z plaż nie powiewa czerwona flaga, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni bezpieczne. Warunki do rekreacji są bardzo stabilne, a wiatr jest niemal nieodczuwalny.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych kąpieliskach w dniu dzisiejszym:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast woda ma komfortowe 19°C. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast woda ma komfortowe 19°C. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Warunki są identyczne jak na sąsiedniej strefie. Przy temperaturze powietrza 18°C i wody 19°C, wietrze 3 m/s, plażowicze mogą bezpiecznie korzystać z uroków morza. Woda jest czysta i zdatna do kąpieli.

Warunki są identyczne jak na sąsiedniej strefie. Przy temperaturze powietrza 18°C i wody 19°C, wietrze 3 m/s, plażowicze mogą bezpiecznie korzystać z uroków morza. Woda jest czysta i zdatna do kąpieli. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Kolejna z chętnie wybieranych lokalizacji również kusi brakiem czerwonej flagi. Temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, a delikatne podmuchy wiatru osiągają zaledwie 3 m/s. Bezpieczeństwo sanitarne wody zostało w pełni potwierdzone.

Kolejna z chętnie wybieranych lokalizacji również kusi brakiem czerwonej flagi. Temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, a delikatne podmuchy wiatru osiągają zaledwie 3 m/s. Bezpieczeństwo sanitarne wody zostało w pełni potwierdzone. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Wyjątkowo zaciszne miejsce na dzisiejszy dzień. Prędkość wiatru wynosi tu 0 m/s, co gwarantuje niemal idealną flautę. Temperatura powietrza (18°C) oraz wody (19°C) zachęcają do rekreacji, a badania sanitarno-epidemiologiczne dają zielone światło dla kąpieli.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Temat sinic co roku elektryzuje turystów planujących urlop nad polskim morzem, szczególnie po pierwszych doniesieniach o zakwitach w innych częściach Zatoki Gdańskiej na początku lata. Mamy jednak świetną wiadomość dla osób wypoczywających na tutejszych plażach – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Parametry wody są w pełni bezpieczne, a sanepid potwierdza jej wysoką jakość. Można bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami, pamiętając jednak, że sytuacja hydrologiczna bywa zmienna i zawsze warto rzucić okiem na aktualne komunikaty przed wejściem do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem umiarkowanie ciepłej aury – temperatura powietrza oscyluje wokół 18°C, a woda w Bałtyku ma zachęcające 19°C. Bardzo słaby wiatr (od flauty w porcie do zaledwie 3 m/s na plażach od strony morza) sprawia, że odczucie chłodu jest minimalne, choć prognozy wskazują na możliwość wystąpienia przelotnych opadów deszczu w ciągu dnia. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: niezależnie od doskonałych prognoz i braku ostrzeżeń, przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń personelu czuwającego nad naszym bezpieczeństwem. Warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka!

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