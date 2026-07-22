Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustce dziś zamknięte

Planujący dzisiejszy relaks nad wodą będą musieli zmienić plany – na obu oficjalnych kąpieliskach w Ustce obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Powodem tej decyzji jest silne falowanie wody, które stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto odważyłby się wejść do morza. To bezpośredni efekt niedawnego załamania pogody i sztormowego wiatru na Wybrzeżu Środkowym, przed którym ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Oto szczegółowy raport z usteckich plaż:

Ustka Wschód (kąpielisko zamknięte): Temperatura powietrza wynosi 17°C , a woda ma 18°C . Choć wiatr wieje obecnie z prędkością zaledwie 3 m/s , fale wciąż są zbyt wysokie, by bezpiecznie korzystać z kąpieli. Ostatnia ocena jakości wody z 15 lipca potwierdza, że woda jest czysta i przydatna do kąpieli, a kolejny pomiar zaplanowano na 27 lipca.

(kąpielisko zamknięte): Temperatura powietrza wynosi , a woda ma . Choć wiatr wieje obecnie z prędkością zaledwie , fale wciąż są zbyt wysokie, by bezpiecznie korzystać z kąpieli. Ostatnia ocena jakości wody z 15 lipca potwierdza, że woda jest czysta i przydatna do kąpieli, a kolejny pomiar zaplanowano na 27 lipca. Ustka Zachód II (kąpielisko zamknięte): Warunki są tu identyczne jak na wschodniej plaży. Temperatura powietrza to 17°C, wody – 18°C, a wiatr osiąga 3 m/s. Czerwona flaga powiewa ze względu na niebezpieczne, silne fale. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu – ostatnie badanie z 15 lipca wykazało pełną przydatność do kąpieli (kolejne badanie odbędzie się 27 lipca).

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich turystów i mieszkańców obawiających się zakwitu niebezpiecznych mikroorganizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Zarówno Ustka Wschód, jak i Ustka Zachód II posiadają aktualne, w pełni pozytywne oceny stanu sanitarnego wody. Przyczyną wywieszenia czerwonych flag są wyłącznie niebezpieczne warunki fizyczne, czyli wysoka fala, a nie kwestie czystości wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustce przynosi chłodniejszą, typowo pomorską aurę – temperatura powietrza i wody oscyluje wokół 17-18°C przy słabym wietrze o prędkości 3 m/s. Choć pogoda po sztormie może zachęcać do spacerów, warto pamiętać o nadrzędnej zasadzie bezpieczeństwa: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Bałtyk bywa zdradliwy, a wysoka fala potrafi porwać nawet doświadczonego pływaka. Zawsze należy słuchać poleceń ratowników i sprawdzać komunikaty przed wyjściem na plażę.

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