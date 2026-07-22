Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż

Świetne wieści czekają na osoby wypoczywające w rejonie Brzeźna i Jelitkowa. W tych osłoniętych miejscach wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, a woda jest spokojna. Następujące kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla kąpiących się:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody to przyjemne 18°C; wiatr jest bardzo słaby (2 m/s).

– temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody to przyjemne 18°C; wiatr jest bardzo słaby (2 m/s). Gdańsk Jelitkowo – termometry pokazują 18°C w cieniu, woda ma 17°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s.

– termometry pokazują 18°C w cieniu, woda ma 17°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Gdańsk Stogi – na plaży odnotowano 18°C, woda ma taką samą temperaturę (18°C), wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

– na plaży odnotowano 18°C, woda ma taką samą temperaturę (18°C), wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Hallera Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza to 17°C, temperatura wody wynosi 18°C, a prędkość wiatru to 2 m/s.

– temperatura powietrza to 17°C, temperatura wody wynosi 18°C, a prędkość wiatru to 2 m/s. Molo Gdańsk Brzeźno – powietrze ma 17°C, woda zachęca temperaturą 18°C, wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

– powietrze ma 17°C, woda zachęca temperaturą 18°C, wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Piastowska Gdańsk Jelitkowo – temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 17°C, przy bardzo słabym wietrze o prędkości 2 m/s.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku

Niestety, na kąpieliskach położonych na Wyspie Sobieszewskiej sytuacja wygląda zgoła inaczej. Odsłonięty charakter tej części wybrzeża sprawia, że po niedawnym sztormie wciąż utrzymuje się tam niebezpieczne zjawisko silnych fal i zdradliwych prądów wstecznych. Ratownicy wywiesili tam czerwone flagi, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

Kąpieliska zamknięte z powodu wysokiej fali i silnych prądów wstecznych:

Gdańsk Orle – powietrze i woda mają po 17°C, jednak silniejszy wiatr (5 m/s) generuje wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne.

– powietrze i woda mają po 17°C, jednak silniejszy wiatr (5 m/s) generuje wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne. Gdańsk Sobieszewo – mimo że woda ma tutaj najwyższą temperaturę (19°C), a powietrze 17°C, kąpiel jest zabroniona z uwagi na porywisty wiatr (5 m/s) oraz prądy wsteczne.

– mimo że woda ma tutaj najwyższą temperaturę (19°C), a powietrze 17°C, kąpiel jest zabroniona z uwagi na porywisty wiatr (5 m/s) oraz prądy wsteczne. Gdańsk Świbno – powietrze ma 18°C, woda 17°C, a wiatr wiejący z prędkością 5 m/s stwarza bezpośrednie zagrożenie z powodu silnego falowania.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Doskonałe informacje czekają na wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych gdańskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania próbek wody potwierdzają jej przydatność do kąpieli we wszystkich lokalizacjach. Co więcej, obecne ochłodzenie i silniejsze mieszanie się wód w Zatoce Gdańskiej po przejściu frontu sztormowego skutecznie zapobiegają gromadzeniu się i namnażaniu tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Warto jednak pamiętać, że sytuacja może zmienić się dynamicznie przy kolejnej fali upałów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Gdańsku przynosi umiarkowane temperatury powietrza osculujące wokół 17–18°C oraz podobną temperaturę wody (od 17 do 19°C). Niebo jest w większości pochmurne, co w połączeniu z rześkim wiatrem sprawia, że warunki sprzyjają raczej spacerom niż długiemu plażowaniu. Złota zasada plażowicza na dziś brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga nie jest jedynie sugestią – to kategoryczny zakaz wchodzenia do morza, który chroni ludzkie życie przed niewidocznymi z brzegu, zabójczymi prądami wstecznymi.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie