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Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż
Świetne wieści czekają na osoby wypoczywające w rejonie Brzeźna i Jelitkowa. W tych osłoniętych miejscach wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, a woda jest spokojna. Następujące kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla kąpiących się:
- Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody to przyjemne 18°C; wiatr jest bardzo słaby (2 m/s).
- Gdańsk Jelitkowo – termometry pokazują 18°C w cieniu, woda ma 17°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s.
- Gdańsk Stogi – na plaży odnotowano 18°C, woda ma taką samą temperaturę (18°C), wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
- Hallera Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza to 17°C, temperatura wody wynosi 18°C, a prędkość wiatru to 2 m/s.
- Molo Gdańsk Brzeźno – powietrze ma 17°C, woda zachęca temperaturą 18°C, wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
- Piastowska Gdańsk Jelitkowo – temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 17°C, przy bardzo słabym wietrze o prędkości 2 m/s.
Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku
Niestety, na kąpieliskach położonych na Wyspie Sobieszewskiej sytuacja wygląda zgoła inaczej. Odsłonięty charakter tej części wybrzeża sprawia, że po niedawnym sztormie wciąż utrzymuje się tam niebezpieczne zjawisko silnych fal i zdradliwych prądów wstecznych. Ratownicy wywiesili tam czerwone flagi, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.
Kąpieliska zamknięte z powodu wysokiej fali i silnych prądów wstecznych:
- Gdańsk Orle – powietrze i woda mają po 17°C, jednak silniejszy wiatr (5 m/s) generuje wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne.
- Gdańsk Sobieszewo – mimo że woda ma tutaj najwyższą temperaturę (19°C), a powietrze 17°C, kąpiel jest zabroniona z uwagi na porywisty wiatr (5 m/s) oraz prądy wsteczne.
- Gdańsk Świbno – powietrze ma 18°C, woda 17°C, a wiatr wiejący z prędkością 5 m/s stwarza bezpośrednie zagrożenie z powodu silnego falowania.
Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację
Doskonałe informacje czekają na wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych gdańskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania próbek wody potwierdzają jej przydatność do kąpieli we wszystkich lokalizacjach. Co więcej, obecne ochłodzenie i silniejsze mieszanie się wód w Zatoce Gdańskiej po przejściu frontu sztormowego skutecznie zapobiegają gromadzeniu się i namnażaniu tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Warto jednak pamiętać, że sytuacja może zmienić się dynamicznie przy kolejnej fali upałów.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Gdańsku przynosi umiarkowane temperatury powietrza osculujące wokół 17–18°C oraz podobną temperaturę wody (od 17 do 19°C). Niebo jest w większości pochmurne, co w połączeniu z rześkim wiatrem sprawia, że warunki sprzyjają raczej spacerom niż długiemu plażowaniu. Złota zasada plażowicza na dziś brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga nie jest jedynie sugestią – to kategoryczny zakaz wchodzenia do morza, który chroni ludzkie życie przed niewidocznymi z brzegu, zabójczymi prądami wstecznymi.