Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

Choć lokalna prędkość wiatru wynosi dziś zaledwie 4 m/s, to woda wciąż mocno faluje z powodu sztormowej aury na otwartym Bałtyku. Ratownicy musieli podjąć zdecydowane kroki i wywiesić czerwone flagi na wszystkich plażach w mieście. Kąpieliska zostały zamknięte ze względu na wysoką falę oraz silny prąd wsteczny, które stwarzają ogromne niebezpieczeństwo dla kąpiących się.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych miejsc i panujących tam warunków:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie – ZAMKNIĘTE . Temperatura powietrza wynosi 17°C , a wody 16°C . Powodem wprowadzenia zakazu kąpieli jest wysoka fala i silny prąd wsteczny . Woda jest mikrobiologicznie czysta (ocena z 9 lipca).

– . Temperatura powietrza wynosi , a wody . Powodem wprowadzenia zakazu kąpieli jest . Woda jest mikrobiologicznie czysta (ocena z 9 lipca). Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie – ZAMKNIĘTE . Temperatura powietrza to 17°C , natomiast wody 16°C . Na plaży obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokiej fali i niebezpiecznych prądów wstecznych . Badania z 9 lipca potwierdzają przydatność wody do kąpieli.

– . Temperatura powietrza to , natomiast wody . Na plaży obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody z powodu . Badania z 9 lipca potwierdzają przydatność wody do kąpieli. Kąpielisko przy plaży C w Łebie – ZAMKNIĘTE. Podobnie jak na pozostałych plażach, termometry wskazują 17°C w cieniu i 16°C w Bałtyku. Wysoka fala oraz silny prąd wsteczny uniemożliwiają bezpieczną rekreację w wodzie. Ostatnia ocena czystości wody (z 9 lipca) była pozytywna.

Pamiętajmy, że prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Wchodzenie do wody przy czerwonej fladze to skrajna nieodpowiedzialność, a silny przybój i wysokie fale dodatkowo utrudniają jakąkolwiek akcję ratunkową.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się dobre wiadomości dotyczące czystości biologicznej Bałtyku w tym rejonie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania laboratoryjne wody potwierdzają jej przydatność do kąpieli, a obecny zakaz wejścia do morza wynika wyłącznie z czynników fizycznych – czyli niebezpiecznego falowania i prądów wstecznych. Sytuacja pod kątem sinic na ten moment pozostaje stabilna i nie budzi obaw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łebie nie sprzyja typowemu wypoczynkowi nad wodą – temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda o temperaturze 16°C i wiatr wiejący z prędkością 4 m/s potęgują uczucie chłodu. Dodatkowo nad regionem mogą występować przelotne opady i burze. Złota zasada plażowicza brzmi: czerwona flaga to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody! Nawet jeśli z brzegu fale wydają się niegroźne, prądy wsteczne działają pod powierzchnią i są niewidoczne dla niewprawnego oka. Należy bezwzględnie respektować decyzje ratowników oraz zwracać uwagę na oznaczenia na kąpieliskach.

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