Sinice Łeba. Czy w Łebie można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-22 13:01

Środa, 22 lipca, przynosi trudne warunki dla wszystkich wypoczywających w Łebie, gdzie z powodu niebezpiecznych prądów wstecznych i wysokich fal zamknięto wszystkie strzeżone plaże. Decyzja ta wiąże się bezpośrednio z ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem oraz niedawnym sztormem na Bałtyku. Choć lokalny wiatr chwilowo osłabł, to wzburzone morze wciąż stanowi śmiertelne zagrożenie dla osób wchodzących do wody.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zamkniętych plażach w Łebie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łeba. Czy w Łebie można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

Choć lokalna prędkość wiatru wynosi dziś zaledwie 4 m/s, to woda wciąż mocno faluje z powodu sztormowej aury na otwartym Bałtyku. Ratownicy musieli podjąć zdecydowane kroki i wywiesić czerwone flagi na wszystkich plażach w mieście. Kąpieliska zostały zamknięte ze względu na wysoką falę oraz silny prąd wsteczny, które stwarzają ogromne niebezpieczeństwo dla kąpiących się.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych miejsc i panujących tam warunków:

  • Kąpielisko przy plaży A w ŁebieZAMKNIĘTE. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 16°C. Powodem wprowadzenia zakazu kąpieli jest wysoka fala i silny prąd wsteczny. Woda jest mikrobiologicznie czysta (ocena z 9 lipca).
  • Kąpielisko przy plaży "B" w ŁebieZAMKNIĘTE. Temperatura powietrza to 17°C, natomiast wody 16°C. Na plaży obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokiej fali i niebezpiecznych prądów wstecznych. Badania z 9 lipca potwierdzają przydatność wody do kąpieli.
  • Kąpielisko przy plaży C w ŁebieZAMKNIĘTE. Podobnie jak na pozostałych plażach, termometry wskazują 17°C w cieniu i 16°C w Bałtyku. Wysoka fala oraz silny prąd wsteczny uniemożliwiają bezpieczną rekreację w wodzie. Ostatnia ocena czystości wody (z 9 lipca) była pozytywna.

Pamiętajmy, że prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Wchodzenie do wody przy czerwonej fladze to skrajna nieodpowiedzialność, a silny przybój i wysokie fale dodatkowo utrudniają jakąkolwiek akcję ratunkową.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się dobre wiadomości dotyczące czystości biologicznej Bałtyku w tym rejonie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania laboratoryjne wody potwierdzają jej przydatność do kąpieli, a obecny zakaz wejścia do morza wynika wyłącznie z czynników fizycznych – czyli niebezpiecznego falowania i prądów wstecznych. Sytuacja pod kątem sinic na ten moment pozostaje stabilna i nie budzi obaw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łebie nie sprzyja typowemu wypoczynkowi nad wodą – temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda o temperaturze 16°C i wiatr wiejący z prędkością 4 m/s potęgują uczucie chłodu. Dodatkowo nad regionem mogą występować przelotne opady i burze. Złota zasada plażowicza brzmi: czerwona flaga to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody! Nawet jeśli z brzegu fale wydają się niegroźne, prądy wsteczne działają pod powierzchnią i są niewidoczne dla niewprawnego oka. Należy bezwzględnie respektować decyzje ratowników oraz zwracać uwagę na oznaczenia na kąpieliskach.

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