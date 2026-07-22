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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte
Choć lokalna prędkość wiatru wynosi dziś zaledwie 4 m/s, to woda wciąż mocno faluje z powodu sztormowej aury na otwartym Bałtyku. Ratownicy musieli podjąć zdecydowane kroki i wywiesić czerwone flagi na wszystkich plażach w mieście. Kąpieliska zostały zamknięte ze względu na wysoką falę oraz silny prąd wsteczny, które stwarzają ogromne niebezpieczeństwo dla kąpiących się.
Oto szczegółowy wykaz zamkniętych miejsc i panujących tam warunków:
- Kąpielisko przy plaży A w Łebie – ZAMKNIĘTE. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 16°C. Powodem wprowadzenia zakazu kąpieli jest wysoka fala i silny prąd wsteczny. Woda jest mikrobiologicznie czysta (ocena z 9 lipca).
- Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie – ZAMKNIĘTE. Temperatura powietrza to 17°C, natomiast wody 16°C. Na plaży obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokiej fali i niebezpiecznych prądów wstecznych. Badania z 9 lipca potwierdzają przydatność wody do kąpieli.
- Kąpielisko przy plaży C w Łebie – ZAMKNIĘTE. Podobnie jak na pozostałych plażach, termometry wskazują 17°C w cieniu i 16°C w Bałtyku. Wysoka fala oraz silny prąd wsteczny uniemożliwiają bezpieczną rekreację w wodzie. Ostatnia ocena czystości wody (z 9 lipca) była pozytywna.
Pamiętajmy, że prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Wchodzenie do wody przy czerwonej fladze to skrajna nieodpowiedzialność, a silny przybój i wysokie fale dodatkowo utrudniają jakąkolwiek akcję ratunkową.
Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację
Pojawiły się dobre wiadomości dotyczące czystości biologicznej Bałtyku w tym rejonie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania laboratoryjne wody potwierdzają jej przydatność do kąpieli, a obecny zakaz wejścia do morza wynika wyłącznie z czynników fizycznych – czyli niebezpiecznego falowania i prądów wstecznych. Sytuacja pod kątem sinic na ten moment pozostaje stabilna i nie budzi obaw.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Łebie nie sprzyja typowemu wypoczynkowi nad wodą – temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda o temperaturze 16°C i wiatr wiejący z prędkością 4 m/s potęgują uczucie chłodu. Dodatkowo nad regionem mogą występować przelotne opady i burze. Złota zasada plażowicza brzmi: czerwona flaga to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody! Nawet jeśli z brzegu fale wydają się niegroźne, prądy wsteczne działają pod powierzchnią i są niewidoczne dla niewprawnego oka. Należy bezwzględnie respektować decyzje ratowników oraz zwracać uwagę na oznaczenia na kąpieliskach.