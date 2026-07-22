Zniknęła bez śladu! Trwają pilne poszukiwania 36-letniej Pauliny

Człuchowscy policjanci szukają 36-letniej Pauliny Konarskiej, która na co dzień mieszka w Czarnem. Mundurowi przekazali, że 20 lipca 2026 roku kobieta wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Bliscy nie mają z nią żadnego kontaktu.

Po raz ostatni 36-latka była widziana dzień wcześniej, 19 lipca, około godziny 21:00 w miejscu swojego zamieszkania w Czarnem.

Jak wygląda zaginiona Paulina Konarska z Czarnego?

Poszukiwana 36-latka mierzy około 170 centymetrów wzrostu i ma szczupłą budowę ciała. Wyróżniają ją piwne oczy oraz długie szatynowe włosy. Znakami charakterystycznymi kobiety są okulary z grubymi szkłami oraz mała blizna umiejscowiona po prawej stronie brody.

Gdy widziano ją po raz ostatni, prawdopodobnie miała na sobie niebieskie spodnie dżinsowe, brązowe buty oraz dżinsową kurtkę lub sweter. Niewykluczone, że założyła kremową czapkę z daszkiem, a swoje długie włosy upięła w kok lub zostawiła rozpuszczone.

Zaginęła Paulina Konarska. Policja czeka na informacje

Mundurowi apelują do każdego, kto mógł widzieć Paulinę Konarską lub posiada wiedzę na temat jej aktualnego miejsca przebywania. Wszelkie wskazówki można przekazywać do najbliższej jednostki policji, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub kontaktując się bezpośrednio z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie pod numerem telefonu 47 742 57 22.

Policjanci przypominają, że każdy szczegół może mieć ogromne znaczenie w procesie poszukiwań 36-letniej mieszkanki Czarnego.