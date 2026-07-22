Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte

Decyzja o zamknięciu wszystkich plaż w Rowach jest bezpośrednim skutkiem silnego sztormu, który przetoczył się nad polskim wybrzeżem. Silny wiatr generuje wysokie, załamujące się fale oraz niezwykle zdradliwe, niewidoczne z brzegu prądy wsteczne. To śmiertelne zagrożenie nawet dla sprawnych pływaków.

Wszystkie lokalne plaże zostały zamknięte z powodu skrajnie niebezpiecznych warunków hydrograficznych. Na każdym z siedmiu kąpielisk powodem wywieszenia czerwonej flagi są załamujące się fale oraz silne prądy wsteczne:

Rowy Wschód Słowińskie I – czerwona flaga (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 6 m/s).

– czerwona flaga (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 6 m/s). Rowy Wschód Słowińskie II – czerwona flaga (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 6 m/s).

– czerwona flaga (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 6 m/s). Rowy Zachód Apator – czerwona flaga (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, wiatr: 7 m/s).

– czerwona flaga (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, wiatr: 7 m/s). Rowy Zachód Centralne – czerwona flaga (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, wiatr: 6 m/s).

– czerwona flaga (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, wiatr: 6 m/s). Rowy Zachód Domki Letniskowe – czerwona flaga (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 16°C, wiatr: 7 m/s).

– czerwona flaga (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 16°C, wiatr: 7 m/s). Rowy Zachód Radomsko – czerwona flaga (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 16°C, wiatr: 7 m/s).

– czerwona flaga (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 16°C, wiatr: 7 m/s). Rowy Zachód Słoneczko – czerwona flaga (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, wiatr: 7 m/s).

Warto podkreślić, że zakaz ten ma charakter dynamiczny i jest stale weryfikowany przez ratowników strzegących plaż. Dopóki jednak warunki na morzu nie ulegną poprawie, wejście do wody grozi tragedią.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących wypoczynek nad wodą mamy również dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic, a woda pod kątem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnia oficjalna ocena stanu sanitarnego została przeprowadzona 11 lipca, a kolejny rutynowy pobór próbek przez sanepid zaplanowano na 27 lipca. Problem zamkniętych plaż leży więc dziś wyłącznie po stronie niebezpiecznej fizyki morza, a nie czystości wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualna aura w Rowach wpisuje się w chłodniejszy i niezwykle dynamiczny lipiec na polskim wybrzeżu. Temperatura powietrza oscyluje wokół 17°C, a woda w Bałtyku ma od 16°C do 18°C. Chłodny wiatr, osiągający w rejonie plaż prędkość od 6 do 7 m/s, dodatkowo potęguje uczucie zimna. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników i nie ryzykujmy życia dla chwili zabawy w spienionych falach.

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