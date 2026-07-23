Zabił i poćwiartował współlokatora. Alan G. próbował upozorować porwanie. Gdzie obecnie przebywa 20-latek?

Morderstwo w Słupsku. 20-latek zabił współlokatora i zażądał okupu

Do zbrodni doszło 24 listopada 2025 roku w mieszkaniu w Słupsku. 31-letni Mateusz D., zatrudniony jako kontroler Strefy Płatnego Parkowania, wynajmował lokal wspólnie z 19-letnim wówczas Alanem G. Według śledczych młodszy z mężczyzn zadał współlokatorowi pięć ciosów nożem w okolice serca. Następnie przeniósł zwłoki do łazienki, poćwiartował je, zapakował do worków i wywiózł w walizce do Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku, gdzie ukrył szczątki. Walizkę później spalił.

Po dokonaniu zbrodni Alan G. wysłał z telefonu ofiary wiadomość do matki Mateusza D., domagając się 100 tys. zł okupu. W ten sposób próbował stworzyć pozory porwania mężczyzny, którego wcześniej zabił. Następnie, 1 grudnia 2025 roku, zgłosił się na policję i złożył fałszywe zawiadomienie o przestępstwie, licząc na zmylenie śledczych. Ta wersja wydarzeń bardzo szybko została zweryfikowana i odrzucona.

Okrutna zbrodnia Alana G. Makabryczne odkrycie w śmietniku

Według prokuratury Alan G., składając fałszywe zawiadomienie i nieprawdziwe zeznania o rzekomym rozboju dokonanym przez Mateusza D., próbował zatrzeć ślady zbrodni. Wkrótce potem usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, zbezczeszczenia zwłok, usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

- Alan G. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, a następnie złożył obszerne wyjaśnienia, z których między innymi wynika, że motywem jego zbrodni był rabunek - przekazał zaraz po zatrzymaniu 19-latka Paweł Wnuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Śledztwo przyniosło jeszcze jedno wstrząsające odkrycie. 17 grudnia 2025 roku, niespełna trzy tygodnie po odnalezieniu szczątków w parku, w wiacie śmietnikowej przy ul. Moniuszki natrafiono na ludzką rękę. Badania DNA potwierdziły, że należała do zamordowanego Mateusza D.

Obserwacja psychiatryczna Alana G. Biegli potrzebują więcej czasu

Pierwsze badanie psychiatryczne nie pozwoliło specjalistom jednoznacznie stwierdzić, czy Alan G. był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów. W związku z tym sąd skierował go na czterotygodniową obserwację psychiatryczną. Ponieważ nie przyniosła ona rozstrzygających wniosków, zdecydowano o jej przedłużeniu o kolejne cztery tygodnie, aby zgromadzić pełniejszy materiał do oceny stanu psychicznego podejrzanego.

Jak ustalił „Dziennik Bałtycki”, ośmiotygodniowa obserwacja psychiatryczna Alana G. zakończyła się 28 czerwca 2026 roku.

- Opinia biegłych psychiatrów na temat tego podejrzanego powinna zostać sporządzona, a następnie dołączona do akt sprawy najpóźniej do końca września tego roku – poinformował „Dziennik Bałtycki” prokurator Paweł Wnuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Jak przekazał portalowi zastępca prokuratora okręgowego w Słupsku, prok. Michał Krzemianowski, podejrzany nadal przebywa w jednoosobowej celi Zakładu Karnego w Goleniowie. Z uwagi na charakter sprawy i ocenę ryzyka wobec 20-latka zastosowano wobec niego szczególne środki bezpieczeństwa. Wszystko wskazuje na to, że jego pobyt w izolacji zostanie przedłużony.

Mateusz D. miał 31 lat i pracował jako kontroler Strefy Płatnego Parkowania w Słupsku. Do miasta przeprowadził się z mniejszej miejscowości, licząc na lepszą przyszłość i większe możliwości zawodowe. Zamiast nowego etapu w życiu spotkała go tragiczna śmierć z rąk człowieka, z którym dzielił mieszkanie.

NOCNA ZMIANA | 2026 07 22