Dramatyczne sceny w Stegnie. Bałtyk pochłonął popularną plażę

Żywioł niszczy plażę w Stegnie. Piasek błyskawicznie znika

Choć burzliwe zjawiska nad polskim morzem zdarzają się regularnie, tym razem ich skutki są wyjątkowo drastyczne. W miejscowości Stegna woda pochłonęła potężne masy piasku, drastycznie zwężając linię brzegową w porównaniu do stanu sprzed kilku dni.

W sieci zaroiło się od fotografii i filmów, które ukazują dramatyczne zmiany w znanym kurorcie. W obszarach, gdzie w sezonie letnim królują parawany i turyści, teraz widoczne są głębokie wyrwy i strome osuwiska będące wynikiem uderzeń spienionych fal.

Wały ochronne w Stegnie sposobem na potężne fale

Aby zminimalizować zniszczenia, na wybrzeżu zaczęto formować specjalne piaszczyste bariery i wały ochronne. Chociaż tego typu konstrukcje nie są w stanie całkowicie zatrzymać wody, mogą zapewnić doraźną ochronę w najbardziej newralgicznych miejscach. Silne zjawiska sztormowe na Bałtyku mają to do siebie, że potrafią w błyskawicznym tempie przenieść ogromne ilości materiału, całkowicie modyfikując kształt wybrzeża.

Ale tu się dzieje. Morze zabiera plażę w Stegnie. Trwa budowa piaskowych barykad, a właściciele robią wszystko, żeby zabezpieczyć swój dobytek przed dzisiejszym sztormem - informuje na Facebooku profil Na Mierzeję.

Sztorm uderza też w Krynicę Morską

Z podobnymi problemami mierzy się nie tylko Stegna, ale również Krynica Morska, gdzie potężne fale również dają o sobie znać. Lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy mobilizowali siły, by stworzyć zabezpieczenia przed niszczycielskim uderzeniem wody. W internecie udostępniono liczne materiały wideo, na których widać przerażającą wysokość sztormowych fal.

Trudne warunki nad Bałtykiem. Ostrzeżenia dla turystów

Obecna sytuacja na wybrzeżu daleka jest od letniego wypoczynku. Wichury, rzęsisty deszcz i wzburzone morze sprawiają, że przebywanie nad wodą jest niezwykle niebezpieczne. Służby meteorologiczne wydają kolejne ostrzeżenia przed silnymi podmuchami wiatru, podczas gdy osoby żyjące w nadbałtyckich miejscowościach wciąż szykują się na następne ataki nieprzewidywalnego żywiołu.