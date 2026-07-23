Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Choć tegoroczne lato nad Bałtykiem bywa nieprzewidywalne, a silne wiatry i fale dawały się we znaki urlopowiczom w całym regionie, dzisiejszy dzień przynosi uspokojenie aury. Wiatr niemal zupełnie ucichł, co stwarza doskonałe warunki do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Jedyne monitorowane kąpielisko w miejscowości jest w pełni dostępne dla spragnionych relaksu plażowiczów.

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest OTWARTE . Na miejscu nie obowiązuje zakaz kąpieli, a ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi. Warunki na plaży prezentują się następująco: Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: zaledwie 2 m/s , co oznacza spokojną taflę wody i brak porywistych podmuchów. Stan wody: oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli (na podstawie oceny z 22 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 3 sierpnia).

– kąpielisko jest . Na miejscu nie obowiązuje zakaz kąpieli, a ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi. Warunki na plaży prezentują się następująco:

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych cyjanobakterii. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano żadnego zakwitu sinic, a woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Potwierdzają to również ogólne raporty dla polskiego wybrzeża, wskazujące, że w tym okresie Bałtyk jest wolny od niebezpiecznych plam i zakwitów, a woda w rejonie Półwyspu Helskiego pozostaje czysta i przejrzysta. Można więc bez przeszkód korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Chałupach sprzyja przede wszystkim aktywnemu wypoczynkowi – przy temperaturze powietrza wynoszącej 16°C i niemal bezwietrznej aurze (wiatr 2 m/s), spacer brzegiem morza czy nordic walking będą czystą przyjemnością. Temperatura wody wynosi 17°C, co dla bardziej zahartowanych może być zachętą do krótkiej, orzeźwiającej kąpieli. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Sytuacja na morzu potrafi zmienić się w mgnieniu oka, dlatego bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników to podstawa bezpiecznego powrotu z wakacji.

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