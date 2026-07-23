Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Po niedawnych ostrzeżeniach przed sztormem i wysoką falą, ratownicy w Jastrzębiej Górze usunęli czerwone flagi. Obecnie na wszystkich monitorowanych plażach panuje spokój, a sprzyjająca aura zachęca do rekreacji. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, które czekają dziś na wczasowiczów:

Wejście nr 22: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , natomiast wody 16°C . Wiatr jest bardzo łagodny, wieje z prędkością 2 m/s . Oficjalne badania potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast wody . Wiatr jest bardzo łagodny, wieje z prędkością . Oficjalne badania potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Wejście nr 23: Kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 20°C , wody 16°C , a wiatr osiąga zaledwie 2 m/s . Stan sanitarny wody pozwala na bezpieczne pływanie.

Kąpielisko jest . Warunki są identyczne: temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga zaledwie . Stan sanitarny wody pozwala na bezpieczne pływanie. Wejście nr 25: Kąpielisko jest otwarte i gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Termometry wskazują 20°C w cieniu i rześkie 16°C w morzu. Prędkość wiatru to spokojne 2 m/s, co stwarza wyśmienite warunki do plażowania.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Z oficjalnych danych sanepidu oraz najnowszych raportów Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że woda w tym rejonie jest czysta i bezpieczna. Choć początek sezonu przyniósł lokalne, krótkotrwałe zakwity w innych częściach Pomorza, to obecnie wiatr i prądy morskie całkowicie oczyściły tutejszy akwen. Można więc bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wiatr o prędkości 2 m/s gwarantuje niemal bezwietrzne, idealne warunki na plaży, a temperatura powietrza na poziomie 20°C sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Choć woda w Bałtyku ma obecnie rześkie 16°C – co wymaga stopniowego oswajania się z temperaturą przed wejściem – to stabilizacja pogody zwiastuje nadejście fali upałów w najbliższych dniach. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody sprawdźmy kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników strzegących plaży. Warunki nad morzem potrafią ulec nagłej zmianie, dlatego zdrowy rozsądek i czujność są kluczem do udanego wypoczynku.

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