Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Po niedawnym przejściu silnego frontu atmosferycznego i gwałtownych wiatrach, sytuacja na kąpieliskach w gminie Władysławowo uległa wyraźnej poprawie. Wszystkie wejścia na plażę są obecnie otwarte, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Oto szczegółowy wykaz warunków panujących na poszczególnych plażach:

Władysławowo, wejście na plażę nr 10: Temperatura wody wynosi 16°C , a powietrza 16°C . Wiatr jest bardzo słaby i osiąga prędkość zaledwie 2 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 22 lipca).

Temperatura wody wynosi , a powietrza . Wiatr jest bardzo słaby i osiąga prędkość zaledwie . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 22 lipca). Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Woda w tym miejscu ma temperaturę 15°C , natomiast powietrze 16°C . Prędkość wiatru to 2 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna.

Woda w tym miejscu ma temperaturę , natomiast powietrze . Prędkość wiatru to . Woda jest czysta i bezpieczna. Władysławowo, wejście na plażę nr 4: Termometry w wodzie i powietrzu wskazują równe 16°C . Wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Sanepid potwierdził przydatność wody do kąpieli.

Termometry w wodzie i powietrzu wskazują równe . Wiatr wieje z prędkością . Sanepid potwierdził przydatność wody do kąpieli. Władysławowo, wejście na plażę nr 6: Temperatura wody i powietrza wynosi 16°C , przy wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s . Warunki do rekreacji są stabilne.

Temperatura wody i powietrza wynosi , przy wietrze wiejącym z prędkością . Warunki do rekreacji są stabilne. Władysławowo, wejście na plażę nr 9: Temperatura wody to 16°C , powietrza 16°C , a wiatr osiąga prędkość 2 m/s . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli.

Temperatura wody to , powietrza , a wiatr osiąga prędkość . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli. Chłapowo, wejście na plażę nr 12: Woda jest tu wyraźnie cieplejsza i ma 18°C , przy temperaturze powietrza 16°C . Prędkość wiatru wynosi 3 m/s . Woda została oceniona jako bezpieczna.

Woda jest tu wyraźnie cieplejsza i ma , przy temperaturze powietrza . Prędkość wiatru wynosi . Woda została oceniona jako bezpieczna. Chłapowo, wejście na plażę nr 14: Podobnie jak na sąsiednim kąpielisku, woda ma przyjemne 18°C, a powietrze 16°C. Wiatr osiąga 3 m/s. Kąpielisko w pełni zaprasza plażowiczów.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach we Władysławowie i Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Wszystkie badania laboratoryjne przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną potwierdzają, że woda jest wolna od tych niebezpiecznych mikroorganizmów i w pełni nadaje się do bezpiecznych kąpieli. Turyści mogą bez obaw korzystać z uroków Bałtyku na wszystkich otwartych plażach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Czwartkowa pogoda przypomina nam o kaprysach bałtyckiej aury. Choć na samych plażach wiatr o prędkości 2-3 m/s stwarza spokojne warunki do rekreacji, to w całym regionie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami z porywistym wiatrem oraz ulewami. Temperatura powietrza na poziomie 16°C oraz temperatura wody oscylująca w granicach 15-18°C sprzyjają raczej spacerom i aktywnemu wypoczynkowi niż wielogodzinnemu leżakowaniu na piasku.

Złota zasada plażowicza: Pamiętaj, że warunki nad morzem mogą ulec zmianie w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i upewnij się, jaka flaga na nim powiewa. Słuchaj poleceń ratowników WOPR – ich obecność i wskazówki są najważniejszym elementem bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

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