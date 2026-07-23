Świetne wieści! Kąpielisko w Mechelinkach zaprasza

Choć lipcowy front przyniósł nad Pomorze wyraźne ochłodzenie i gęstsze chmury, warunki na samym kąpielisku są w pełni bezpieczne dla zdrowia. Co ciekawe, parametry termiczne tworzą dziś nietypową konfigurację – woda w morzu okazuje się cieplejsza niż otaczające nas powietrze!

Oto szczegółowy raport z plaży w Mechelinkach:

Status kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi, co gwarantuje możliwość bezpiecznego wejścia do wody).

Otwarte (brak czerwonej flagi, co gwarantuje możliwość bezpiecznego wejścia do wody). Jakość wody: Oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli. Ostatnia ocena stanu sanitarnego została przeprowadzona 17 lipca, a kolejny pobór próbek zaplanowano na 22 lipca.

Oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli. Ostatnia ocena stanu sanitarnego została przeprowadzona 17 lipca, a kolejny pobór próbek zaplanowano na 22 lipca. Temperatura wody: Wynosi aż 19°C , co przy obecnej aurze gwarantuje przyjemne orzeźwienie.

Wynosi aż , co przy obecnej aurze gwarantuje przyjemne orzeźwienie. Temperatura powietrza: Jedynie 16°C , co jest efektem przechodzącego nad regionem chłodniejszego frontu atmosferycznego.

Jedynie , co jest efektem przechodzącego nad regionem chłodniejszego frontu atmosferycznego. Warunki wiatrowe: Prawie bezwietrznie – prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s, dzięki czemu tafla wody pozostaje wyjątkowo spokojna.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się charakterystycznego, kożuchowatego zakwitu wody mamy bardzo dobre informacje. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Parametry wody są w pełni zadowalające, a sanepid nie zgłasza żadnych zastrzeżeń epidemiologicznych, co oznacza, że kąpiel nie niesie za sobą ryzyka podrażnień skóry czy innych dolegliwości zdrowotnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mechelinkach sprzyjają raczej aktywnemu wypoczynkowi – przy temperaturze powietrza rzędu 16°C i przelotnym deszczu tradycyjne leżenie na piasku może nie być najbardziej komfortowe. Jeśli jednak zdecydujesz się na wejście do wody o temperaturze 19°C, pamiętaj, aby po wyjściu szybko osuszyć ciało i założyć cieplejsze ubranie. Bez względu na panującą aurę, nadrzędną zasadą bezpiecznego wypoczynku pozostaje czujność. Zawsze należy przed wejściem do wody sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

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