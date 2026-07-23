Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Zarówno plaża A, B, jak i C zapraszają dziś miłośników nadmorskiego wypoczynku. Choć temperatura wody wynosi zaledwie 16°C, co dla wielu może być sporym wyzwaniem, warunki do kąpieli są oficjalnie uznane za bezpieczne. Tak niska temperatura wody w środku lata to efekt tegorocznych zjawisk hydrologicznych na Bałtyku – eksperci wskazują, że silne wlewy chłodniejszych wód z Morza Północnego znacząco obniżyły temperaturę w całym basenie. Na szczęście plażowiczom sprzyja bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością 3 m/s, który nie generuje niebezpiecznych fal.

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: Woda przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca), temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 3 m/s. Kąpielisko jest otwarte.

Woda przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca), temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 3 m/s. Kąpielisko jest otwarte. Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie: Woda przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca), temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 3 m/s. Kąpielisko jest otwarte.

Woda przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca), temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 3 m/s. Kąpielisko jest otwarte. Kąpielisko przy plaży C w Łebie: Woda przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca), temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 3 m/s. Kąpielisko jest otwarte.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Wszystkie osoby obawiające się uciążliwych zakwitów mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic, a woda na plażach A, B oraz C jest w pełni przydatna do kąpieli. Co ciekawe, sprzymierzeńcem plażowiczów w tej kwestii jest... niska temperatura wody. Specjaliści podkreślają, że tegoroczny chłodniejszy Bałtyk, zasilony wodami z Morza Północnego, skutecznie blokuje i opóźnia rozwój toksycznych cyjanobakterii, gwarantując czysty i bezpieczny akwen.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: zarówno temperatura powietrza, jak i wody w Łebie zatrzymała się na poziomie 16°C, przy bardzo spokojnym wietrze osiągającym 3 m/s. Choć aura sprzyja raczej spacerom i hartowaniu organizmu niż wielogodzinnym kąpielom, warunki do rekreacji są stabilne. Kluczową zasadą bezpiecznego urlopu jest jednak stałe kontrolowanie koloru flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR.

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