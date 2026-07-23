Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte

Przejście aktywnego frontu burzowego nad północną Polską przyniosło gwałtowne pogorszenie warunków nad otwartym morzem. Północno-zachodni wiatr, wiejący dziś z prędkością dochodzącą do 8-9 m/s, generuje bardzo niebezpieczne zjawiska w strefie przybrzeżnej. Ratownicy w Rowach podjęli bezdyskusyjną decyzję – na masztach wszystkich kąpielisk powiewają czerwone flagi. Wprowadzony zakaz wchodzenia do wody ma związek z dwiema śmiertelnymi pułapkami: wysoką, załamującą się falą oraz silnymi prądami wstecznymi, które potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż wraz z aktualnymi parametrami pogodowymi na dzień 23 lipca:

Rowy Wschód Słowińskie I – temperatura powietrza: 17°C, woda: 17°C, wiatr: 9 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, woda: 17°C, wiatr: 9 m/s. Rowy Wschód Słowińskie II – temperatura powietrza: 17°C, woda: 17°C, wiatr: 8 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, woda: 17°C, wiatr: 8 m/s. Rowy Zachód Apator – temperatura powietrza: 17°C, woda: 17°C, wiatr: 9 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, woda: 17°C, wiatr: 9 m/s. Rowy Zachód Centralne – temperatura powietrza: 17°C, woda: 17°C, wiatr: 9 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, woda: 17°C, wiatr: 9 m/s. Rowy Zachód Domki Letniskowe – temperatura powietrza: 17°C, woda: 16°C, wiatr: 9 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, woda: 16°C, wiatr: 9 m/s. Rowy Zachód Radomsko – temperatura powietrza: 17°C, woda: 16°C, wiatr: 9 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, woda: 16°C, wiatr: 9 m/s. Rowy Zachód Słoneczko – temperatura powietrza: 17°C, woda: 16°C, wiatr: 9 m/s.

Co ważne, czystość wody na wszystkich wymienionych kąpieliskach nie budzi zastrzeżeń – ostatnie oficjalne badania sanitarne potwierdziły jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 27 lipca. Dziś jednak to nie biologia, lecz fizyka i niszczycielska siła fal decydują o bezwzględnym zakazie kąpieli.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla wszystkich tych, którzy obawiają się letniego zakwitu toksycznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu, co potwierdzają oficjalne oceny czystości. Gdy tylko uspokoi się wzburzone morze i opadną fale, plażowicze będą mogli bezpiecznie i bez obaw o zdrowie korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rowach nie sprzyja typowemu plażowaniu – temperatura powietrza oscyluje wokół 17°C, a woda w morzu ma zaledwie 16-17°C, co w połączeniu z porywistym wiatrem do 9 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna jest znacznie niższa. Przypominamy o złotej zasadzie każdego turysty spędzającego urlop nad polskim morzem: zawsze respektuj kolory flag i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników wodnych. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – prądy wsteczne działają niezwykle szybko i potrafią być śmiertelną pułapką, nawet przy brzegu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie