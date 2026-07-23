Kolej wraca do mniejszych miast Kujaw i Pomorza. Radziejów, Świecie i Żnin znalazły się na liście obietnic

Kujawsko-pomorskie na kolejowej mapie planów

22 lipca 2026 roku rząd ogłosił program #NaszaKolej, którego głównym celem jest modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej w Polsce. Zapowiedzi te, choć na razie ogólne, wzbudziły spore nadzieje w wielu regionach kraju, w tym w województwie kujawsko-pomorskim. Wśród miejscowości objętych wstępnymi planami znalazły się Radziejów, Świecie i Żnin – miasta, które od lat borykają się z wyzwaniami komunikacyjnymi lub oczekują na poprawę dostępności.

#NaszaKolej: Co to za program?

Program #NaszaKolej ma ambicję stworzenia "najnowocześniejszej kolei w Europie", co wynika z informacji udostępnionych przez rząd. Zakłada on inwestycje w infrastrukturę, tabor oraz nowe połączenia, które mają ułatwić podróżowanie zarówno w obrębie regionów, jak i między nimi. Choć szczegóły dotyczące poszczególnych inwestycji są dopiero opracowywane, sama zapowiedź jest sygnałem, że kolej znów ma szansę stać się kluczowym elementem transportu publicznego, docierając do miejsc, gdzie przez lata jej brakowało.

🚆 27 miast zyska dostęp do kolei.ZSK włączy do sieci kolejowej miejscowości, które dziś są jej pozbawione. To lepszy dojazd do pracy, szkoły, usług publicznych i większych ośrodków - także dla mieszkańców mniejszych miast.#NaszaKolej pic.twitter.com/zM4o7WveOp— Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 22, 2026

Radziejów, Świecie, Żnin: Co to oznacza dla mieszkańców?

Dla mieszkańców Radziejowa, Świecia i Żnina pojawienie się ich miejscowości na liście programu #NaszaKolej może oznaczać potencjalny powrót połączeń kolejowych lub znaczące usprawnienie już istniejących. Brak konkretnych tras czy terminów sprawia, że na razie są to głównie plany i zapowiedzi. Można jednak przypuszczać, że ewentualne nowe połączenia miałyby na celu poprawę dojazdu do większych ośrodków regionalnych, takich jak Bydgoszcz czy Toruń, a także ułatwienie podróży między mniejszymi miejscowościami.

Powrót kolei do miast, które są obecnie pozbawione dostępu do niej, zawsze jest istotnym wydarzeniem. Otwiera to nowe perspektywy dla lokalnej gospodarki, turystyki, a przede wszystkim dla samych mieszkańców, którzy zyskują alternatywny, często szybszy i bardziej ekologiczny środek transportu. Dla uczniów i studentów oznacza to łatwiejszy dojazd do szkół i uczelni, a dla pracowników – nowe możliwości zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

Od zapowiedzi do realizacji: Długa droga przed nami

Warto pamiętać, że umieszczenie miejscowości na liście programu to dopiero pierwszy krok. Od zapowiedzi do faktycznego uruchomienia pociągów wiedzie długa i skomplikowana droga, obejmująca analizy, projekty, uzyskanie pozwoleń, a w końcu samą budowę lub modernizację. Na obecnym etapie, czyli po ogłoszeniu programu, kluczowe będzie opracowanie szczegółowych planów inwestycyjnych dla Radziejowa, Świecia i Żnina.

Mieszkańcy regionu kujawsko-pomorskiego z pewnością będą z uwagą śledzić dalsze komunikaty i czekać na konkrety. Na razie pozostaje nam obserwować, jak program #NaszaKolej będzie się rozwijał i jakie realne projekty zostaną w jego ramach uruchomione w kolejnych miesiącach i latach. Brak dokładnych harmonogramów i specyfikacji inwestycji oznacza, że na precyzyjne informacje o przyszłości połączeń kolejowych w Radziejowie, Świeciu i Żninie trzeba będzie jeszcze poczekać.