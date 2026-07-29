Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Po przejściu kapryśnego frontu i sztormowych porywach wiatru, które nękały wybrzeże na początku tygodnia, dzisiejszy dzień przynosi upragnioną stabilizację. Jedyne oficjalne, strzeżone kąpielisko w miejscowości jest dziś w pełni dostępne dla miłośników morskich kąpieli. Spokojne morze i brak czerwonej flagi oznaczają, że można bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku.

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością zaledwie 2 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 22 lipca 2026 roku potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Następne badanie zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich turystów obawiających się uciążliwego zakwitu glonów. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Stan ten potwierdzają również najnowsze doniesienia sanitarne, według których całe polskie wybrzeże Bałtyku jest obecnie wolne od zakwitu tych mikroorganizmów. Ostatnia ocena jakości wody wykazała pełną przydatność do kąpieli, co oznacza, że woda jest czysta i bezpieczna.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chałupach przynosi optymalne, choć nieco rześkie warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o sile zaledwie 2 m/s), odczuwalna temperatura będzie jednak całkiem przyjemna. Należy jednak pamiętać, że morze bywa nieprzewidywalne, zwłaszcza po niedawnych, silnych zawirowaniach pogodowych i przejściu sztormowego frontu. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne zwracanie uwagi na kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosowanie się do poleceń ratowników. Jeśli na maszcie pojawi się czerwona flaga, pod żadnym pozorem nie należy wchodzić do wody.

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