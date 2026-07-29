Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Po wtorkowych ograniczeniach, kiedy to silne fale uniemożliwiły bezpieczną kąpiel na większości pomorskiego wybrzeża, sytuacja w Jastrzębiej Górze uległa diametralnej poprawie. Wiatr niemal zupełnie ucichł, a na masztach nie ma już czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz monitorowanych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami:

Wejście na plażę nr 22 – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast wody 16°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 23 lipca potwierdziła jej przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 4 sierpnia.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast wody 16°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 23 lipca potwierdziła jej przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 4 sierpnia. Wejście na plażę nr 23 – kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 18°C, wody 16°C, przy bardzo łagodnym wietrze 2 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli.

– kąpielisko jest . Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 18°C, wody 16°C, przy bardzo łagodnym wietrze 2 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Wejście na plażę nr 25 – kąpielisko jest otwarte. Na miejscu panują stabilne warunki (powietrze 18°C, woda 16°C, wiatr 2 m/s). Sanepid ocenił jakość wody jako doskonałą do letniego wypoczynku.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed zakwitem sinic to największa zmora letniego wypoczynku nad polskim morzem. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie letnie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają ich rozwojowi, otwarty charakter tutejszego Bałtyku i niska temperatura wody (16°C) skutecznie zapobiegają ich masowemu namnażaniu. Podobnie jak na większości otwartego wybrzeża Bałtyku, woda w Jastrzębiej Górze pozostaje wolna od tych niebezpiecznych cyjanobakterii, a jej czystość mikrobiologiczna została oficjalnie potwierdzona przez inspekcję sanitarną. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Jastrzębiej Górze upływa pod znakiem umiarkowanie ciepłej, ale stabilnej aury. Temperatura powietrza na poziomie 18°C w połączeniu z chłodniejszą wodą (16°C) sprawia, że kąpiel będzie miała charakter bardzo orzeźwiający. Praktycznie bezwietrzna pogoda (wiatr 2 m/s) gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczne warunki dla najmłodszych. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: sytuacja nad morzem bywa niezwykle dynamiczna. Zawsze przed wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić barwę flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosować się do poleceń ratowników, ponieważ warunki atmosferyczne mogą ulec zmianie w ciągu dnia.

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