Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Dla każdego, kto planuje dzisiaj spędzić czas nad wodą, mamy znakomite wiadomości. Jedyne oficjalne, monitorowane kąpielisko w Mechelinkach jest dziś otwarte, a na maszcie ratowniczym nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza pełne bezpieczeństwo dla kąpiących się. Spokojna tafla Zatoki Puckiej stwarza doskonałe warunki do rekreacji.

Oto szczegółowy raport z mechelińskiej plaży:

Status kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi).

Otwarte (brak czerwonej flagi). Stan wody: Przydatna do kąpieli. Ostatnia ocena czystości wody została przeprowadzona 24 lipca 2026 roku przez Główny Inspektorat Sanitarny i potwierdziła brak jakichkolwiek zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 5 sierpnia 2026 roku.

Przydatna do kąpieli. Ostatnia ocena czystości wody została przeprowadzona 24 lipca 2026 roku przez Główny Inspektorat Sanitarny i potwierdziła brak jakichkolwiek zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 5 sierpnia 2026 roku. Temperatura powietrza: Przyjemne 19°C.

Przyjemne 19°C. Temperatura wody: Równie orzeźwiające 19°C, co gwarantuje komfortową kąpiel.

Równie orzeźwiające 19°C, co gwarantuje komfortową kąpiel. Wiatr: Zaledwie 1 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną aurę i brak falowania wody.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawiających się charakterystycznych, kożuchowatych zakwitów wody mamy świetne wiadomości – na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia ocena sanitarna oraz codzienna obserwacja plaży wykluczają obecność toksycznych bakterii w tym rejonie. Co więcej, najnowsze doniesienia wskazują, że całe Trójmiasto oraz sąsiadujące plaże nad Zatoką Gdańską są obecnie wolne od tego problemu. Można więc bez obaw korzystać z kąpieli morskich, ciesząc się czystą i bezpieczną wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mechelinkach to prawdziwa sielanka – temperatura powietrza i wody wynosi równe 19°C, a niemal niewyczuwalny wiatr (1 m/s) sprawia, że woda jest gładka jak stół. Pamiętajmy jednak, że letnia pogoda potrafi szybko się zmieniać, zwłaszcza na styku lądu i morza. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników. Zanim wejdziesz do wody, zawsze spójrz na wieżę ratowniczą – biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona bezwzględnie nakazuje pozostanie na brzegu.

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