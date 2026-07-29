Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Warunki wiatr-fala sprzyjają dziś bezpiecznej zabawie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Poniżej przedstawiamy szczegółowe parametry dla każdego z kąpielisk w dniu 29 lipca:

Władysławowo – wejście na plażę nr 10: temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody to 16°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli.

temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest przydatna do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza to 20°C , woda ma najcieplejsze dziś 17°C , a wiatr jest niemal nieodczuwalny ( 1 m/s ). Woda jest przydatna do kąpieli.

temperatura powietrza to , woda ma najcieplejsze dziś , a wiatr jest niemal nieodczuwalny ( ). Woda jest przydatna do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: słupki rtęci wskazują 22°C w powietrzu i 16°C w wodzie, przy wietrze o prędkości 2 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli.

słupki rtęci wskazują w powietrzu i w wodzie, przy wietrze o prędkości . Woda jest przydatna do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: powietrze ma temperaturę 22°C , woda 16°C , a wiatr osiąga prędkość 2 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli.

powietrze ma temperaturę , woda , a wiatr osiąga prędkość . Woda jest przydatna do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: temperatura powietrza wynosi 22°C , wody 16°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli.

temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z prędkością . Woda jest przydatna do kąpieli. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: temperatura powietrza to 22°C , wody 16°C , wiatr o sile 2 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli.

temperatura powietrza to , wody , wiatr o sile . Woda jest przydatna do kąpieli. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: powietrze nagrzało się do 22°C, woda ma 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich plażowiczów napływają doskonałe wiadomości. Oficjalne raporty sanitarne potwierdzają, że na żadnym z kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie stwierdzono obecności ani zakwitu niebezpiecznych sinic. Badania jakości wody przeprowadzone przez sanepid wykazały, że jest ona całkowicie czysta i zdatna do kąpieli. Następna rutynowa kontrola stanu biologicznego wody w tym rejonie planowana jest na 3 sierpnia 2026 roku, więc na ten moment można bez żadnych obaw cieszyć się bezpieczną kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura to prawdziwy prezent dla miłośników spokojnego wypoczynku. Przy temperaturze powietrza sięgającej 22°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr do 2 m/s), warunki do plażowania są idealne. Choć woda o temperaturze 16-17°C może wydawać się nieco rześka, to przy tak spokojnym morzu chętnych na orzeźwienie z pewnością nie zabraknie. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: warunki nad morzem potrafią zmieniać się dynamicznie. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników pełniących dyżur na plaży.

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