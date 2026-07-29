Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Po ostatnich zawirowaniach pogodowych i ostrzeżeniach hydrologicznych na Bałtyku, aura w regionie wreszcie się ustabilizowała. Nadmorskie wiatry osłabły do łagodnego zefiru o prędkości zaledwie 3 m/s, co stwarza doskonałe warunki do spacerów i wypoczynku na piasku. Choć temperatura wody wynosi orzeźwiające 17°C, a powietrze nagrzało się do 19°C, to brak silnych fal sprzyja bezpiecznemu wejściu do morza. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdziła pełne bezpieczeństwo – woda na wszystkich trzech kluczowych plażach jest czysta i zdatna do kąpieli.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w Łebie:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: Wszystkie parametry są idealne do rekreacji. Temperatura powietrza wynosi 19°C , natomiast wody 17°C . Delikatny wiatr ( 3 m/s ) nie generuje groźnych fal. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 23 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny pomiar zaplanowano na 11 sierpnia.

Wszystkie parametry są idealne do rekreacji. Temperatura powietrza wynosi , natomiast wody . Delikatny wiatr ( ) nie generuje groźnych fal. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 23 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny pomiar zaplanowano na 11 sierpnia. Kąpielisko przy plaży B w Łebie: Warunki są tożsame i w pełni bezpieczne. Zarówno temperatura powietrza ( 19°C ), jak i wody ( 17°C ) sprzyjają aktywnemu spędzaniu czasu. Przy wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s , plażowicze mogą bez obaw cieszyć się urokami morza. Woda jest w pełni bezpieczna i czysta.

Warunki są tożsame i w pełni bezpieczne. Zarówno temperatura powietrza ( ), jak i wody ( ) sprzyjają aktywnemu spędzaniu czasu. Przy wietrze wiejącym z prędkością , plażowicze mogą bez obaw cieszyć się urokami morza. Woda jest w pełni bezpieczna i czysta. Kąpielisko przy plaży C w Łebie: Zlokalizowane w rejonie hotelu 'Neptun' kąpielisko również zaprasza do bezpiecznej zabawy w wodzie. Notuje się tu identyczne parametry: powietrze 19°C, woda 17°C i wiatr 3 m/s. Badania mikrobiologiczne potwierdzają znakomitą jakość tutejszej wody.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu sinic, tak charakterystycznego dla gorących letnich dni. Jak wynika z oficjalnych danych sanitarnych oraz mapy monitoringu kąpielisk, na żadnym z kąpielisk w Łebie nie stwierdzono obecności sinic. Bałtyk w tej części wybrzeża jest w pełni przejrzysty i wolny od niebezpiecznych toksyn. Chłodniejsza woda (17°C) oraz rześkie powietrze skutecznie powstrzymują rozwój tych mikroorganizmów, co pozwala na bezpieczne i komfortowe korzystanie z kąpieli bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości żołądkowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: w Łebie czeka spokojny, choć rześki dzień z temperaturą powietrza 19°C, wodą o temperaturze 17°C i niemal bezwietrzną aurą (3 m/s). Choć dzisiejsze warunki są stabilne i sprzyjają rekreacji, warto przypomnieć o złotej zasadzie każdego plażowicza. Przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Warunki na otwartym Bałtyku mogą ulec zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego bezwzględne słuchanie poleceń ratowników pracujących na plaży jest kluczem do bezpiecznego wypoczynku.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie