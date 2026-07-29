Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Znakomita jakość wody oraz bezwietrzna, słoneczna aura sprawiają, że warunki do plażowania są dziś rewelacyjne. Na wszystkich gdańskich plażach powiewają dziś białe flagi, co oznacza pełne bezpieczeństwo dla kąpiących się. Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno i Hallera Gdańsk Brzeźno : To dziś najcieplejsze miejsca na gdańskim wybrzeżu. Temperatura powietrza wynosi tu 23°C , a wody aż 19°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny ( 1 m/s ).

i : To dziś najcieplejsze miejsca na gdańskim wybrzeżu. Temperatura powietrza wynosi tu , a wody aż . Wiatr jest niemal niewyczuwalny ( ). Gdańsk Jelitkowo oraz Piastowska Gdańsk Jelitkowo : Bardzo przyjemne warunki z temperaturą powietrza na poziomie 20°C i wodą mającą 18°C . Prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s .

oraz : Bardzo przyjemne warunki z temperaturą powietrza na poziomie i wodą mającą . Prędkość wiatru wynosi zaledwie . Gdańsk Stogi : Temperatura powietrza i wody wynosi tu solidne 18°C . Przy wietrze wiejącym z prędkością 1 m/s , tafla wody jest wyjątkowo spokojna.

: Temperatura powietrza i wody wynosi tu solidne . Przy wietrze wiejącym z prędkością , tafla wody jest wyjątkowo spokojna. Gdańsk Świbno : Warunki sprzyjają rekreacji – temperatura powietrza wynosi 18°C , wody 18°C , a wiatr osiąga łagodne 2 m/s .

: Warunki sprzyjają rekreacji – temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr osiąga łagodne . Gdańsk Orle : Spokojna i urokliwa plaża zaprasza temperaturą powietrza wynoszącą 19°C oraz wody na poziomie 18°C . Wiatr wieje z prędkością 1 m/s .

: Spokojna i urokliwa plaża zaprasza temperaturą powietrza wynoszącą oraz wody na poziomie . Wiatr wieje z prędkością . Gdańsk Sobieszewo: Na tamtejszej plaży odnotowano dziś temperaturę powietrza 19°C oraz wody 18°C, przy bardzo słabym wietrze o prędkości 2 m/s.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się letniej zmory bałtyckich plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano zakwitu sinic. Najnowsze oficjalne badania laboratoryjne potwierdzają, że woda we wszystkich lokalizacjach jest w pełni przydatna do kąpieli. Wolna od uciążliwych mikroorganizmów woda zachęca do bezpiecznego korzystania z uroków Bałtyku bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości układu pokarmowego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Gdańsku stwarza idealne warunki do plażowania – temperatura powietrza waha się od 18°C do 23°C, a woda w Bałtyku osiąga przyjemne 18-19°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości maksymalnie 1-2 m/s sprawia, że fale są minimalne. Pamiętajmy jednak, że nadchodzące dni przyniosą gwałtowny wzrost temperatur i afrykańskie upały. Złotą zasadą bezpiecznego wypoczynku pozostaje stała czujność – przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do komunikatów oraz poleceń ratowników strzegących plaży.

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