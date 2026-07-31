Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś powody do radości, ponieważ na obu monitorowanych plażach w Rewie obowiązuje biała flaga, a woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Warunki do pływania są wręcz wymarzone. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C , a woda w zatoce nagrzała się do komfortowych 20°C . Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest niemal gładka. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 24 lipca potwierdziło jej doskonałą jakość, a kolejne zaplanowano na 5 sierpnia.

Warunki do pływania są wręcz wymarzone. Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w zatoce nagrzała się do komfortowych . Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie sprawia, że tafla wody jest niemal gładka. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 24 lipca potwierdziło jej doskonałą jakość, a kolejne zaplanowano na 5 sierpnia. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Po drugiej stronie kultowego szpyrku panują bliźniacze, równie zachęcające warunki. Termometry wskazują 23°C w cieniu, a woda osiąga aż 20°C. Przy wietrze o sile 1 m/s to idealny moment na bezpieczną rekreację z najmłodszymi czy spróbowanie sił na desce SUP. Tutaj również jakość wody została oceniona pozytywnie pod koniec lipca (24 lipca), a stan ten pozostaje w pełni aktualny.

Brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że oba kąpieliska są pod stałą opieką ratowników i zapraszają wszystkich wczasowiczów.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej zmory polskiego wybrzeża. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno badania laboratoryjne przeprowadzone przez sanepid, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od niebezpiecznych zakwitów. Można zatem bez obaw cieszyć się bezpieczną kąpielą w wodach Zatoki Gdańskiej i Puckiej.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Rewie to rzadko spotykane na Bałtyku połączenie przyjemnej temperatury wody (20°C) i wyjątkowo łagodnego wiatru (1 m/s). Mimo tak sprzyjających warunków porannych, nie można zapominać o dynamicznej naturze nadmorskiego klimatu – popołudniowe prognozy ostrzegają przed możliwością wystąpienia lokalnych burz. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrzmy na maszt ratowniczy. Choć teraz warunki są znakomite, nagła zmiana pogody może skłonić ratowników do wywieszenia czerwonej flagi – ich instrukcje są kluczem do bezpiecznego powrotu z wakacji.

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