Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i wysokich falach, które zmuszały ratowników do wywieszania czerwonych flag, dzisiejszy dzień przynosi wyczekiwany spokój. Warunki do wypoczynku nad Bałtykiem są teraz bardzo stabilne, a morze jest wyjątkowo łaskawe dla urlopowiczów. Na plaży panuje bezpieczna atmosfera, idealna do rodzinnego relaksu.

Oto szczegółowe warunki na monitorowanym kąpielisku w Chałupach:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C, natomiast woda w Bałtyku ma obecnie 18°C. Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje, że na morzu nie występują niebezpieczne fale, a warunki do pływania są optymalne.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wieści dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu groźnych glonów. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża, takich jak Zalew Szczeciński, pojawiły się doniesienia o zakwicie tych organizmów, to Wybrzeże Helskie w tym miejscu pozostaje w pełni bezpieczne. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez sanepid 22 lipca 2026 roku, jednoznacznie potwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie czystości wody zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku. Plażowicze mogą więc bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Chałupach są wprost idealne do letniego wypoczynku nad morzem. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 22°C i łagodnym wietrze o sile 2 m/s, plażowanie to czysta przyjemność. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Złotą zasadą każdego bezpiecznego urlopowicza powinno być każdorazowe sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń i komunikatów. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być naszym priorytetem.

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