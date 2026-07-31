Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Po niespokojnym początku tygodnia, kiedy to wysokie fale i silne prądy wsteczne uniemożliwiały bezpieczne wejście do morza, Bałtyk w rejonie Władysławowa wreszcie się uspokoił. Wiatr niemal całkowicie ustał, a woda na wszystkich strzeżonych plażach jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami na dzień 31 lipca:

Władysławowo – wejście na plażę nr 10: temperatura wody wynosi 18°C, a powietrza 22°C. Wiatr jest znikomy (1 m/s), a woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

temperatura wody wynosi 18°C, a powietrza 22°C. Wiatr jest znikomy (1 m/s), a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): woda ma tu 17°C, przy temperaturze powietrza 22°C i delikatnym wietrze 2 m/s.

woda ma tu 17°C, przy temperaturze powietrza 22°C i delikatnym wietrze 2 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: woda ma 18°C, powietrze 22°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.

woda ma 18°C, powietrze 22°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: temperatura wody to 18°C, powietrza 22°C, wiatr 1 m/s – kąpielisko w pełni otwarte.

temperatura wody to 18°C, powietrza 22°C, wiatr 1 m/s – kąpielisko w pełni otwarte. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: termometry wskazują 18°C w wodzie i 22°C w powietrzu. Wiatr minimalny (1 m/s).

termometry wskazują 18°C w wodzie i 22°C w powietrzu. Wiatr minimalny (1 m/s). Chłapowo – wejście na plażę nr 12: woda zachęca temperaturą 18°C (powietrze 22°C), wiatr umiarkowany (2 m/s).

woda zachęca temperaturą 18°C (powietrze 22°C), wiatr umiarkowany (2 m/s). Chłapowo – wejście na plażę nr 14: podobnie jak na sąsiednim kąpielisku, woda ma 18°C, powietrze 22°C, a wiatr osiąga 2 m/s.

Ostatnie oficjalne badania czystości wody sanepid przeprowadził 22 lipca, a kolejne rutynowe testy zaplanowano na 3 sierpnia. Wszystkie kąpieliska są strzeżone i gotowe na przyjęcie urlopowiczów.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiali się uciążliwego zakwitu glonów, który o tej porze roku potrafi pokrzyżować urlopowe plany. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz w Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli. Choć w niektórych innych rejonach województwa pomorskiego wprowadzono lokalne zakazy z tego powodu, to tutejszy pas wybrzeża pozostaje całkowicie wolny od tego zagrożenia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi idealny balans – po wczorajszych upałach, przed którymi ostrzegało IMGW, temperatura spadła do bardzo komfortowych 22°C. Przy tak słabym wietrze (1-2 m/s) odczuwalna temperatura na plaży jest niezwykle przyjemna, a brak silnego falowania stwarza doskonałe warunki do rekreacji. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody spójrzmy na wieżę ratowniczą. Brak czerwonej flagi oznacza zielone światło do zabawy, ale to ratownicy na miejscu dbają o nasze bezpieczeństwo i należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie