Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i zakazach kąpieli wywołanych silnym wiatrem, aura w Krynicy Morskiej całkowicie się uspokoiła. Ratownicy nie mają dziś żadnych powodów do wywieszania czerwonych flag – wejście do wody jest w pełni dozwolone i bezpieczne. Dzisiejsze pomiary wskazują na idealne warunki: wiatr osłabł do zaledwie 1 m/s, eliminując uciążliwe i niebezpieczne fale. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, natomiast woda w Bałtyku zachęca temperaturą wynoszącą aż 20°C.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych, w pełni otwartych kąpieliskach w Krynicy Morskiej:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1 – woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 20°C, temperatura powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s.

– woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 20°C, temperatura powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2 – woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 20°C, temperatura powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s.

– woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 20°C, temperatura powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka – woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 20°C, temperatura powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s.

– woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 20°C, temperatura powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port – woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 20°C, temperatura powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Podczas gdy w niektórych rejonach województwa pomorskiego w minionych dniach odnotowywano lokalne problemy z jakością wody, plażowicze w Krynicy Morskiej mogą spać spokojnie. Na monitorowanych kąpieliskach w mieście nie odnotowano obecności ani zakwitu sinic. Oficjalne analizy sanepidu jednoznacznie potwierdzają, że woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta, bezpieczna i wolna od uciążliwych glonów. To doskonała wiadomość dla rodzin z dziećmi oraz wszystkich tych, którzy planowali całodniowy relaks w morskiej wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Krynicy Morskiej oferuje optymalne parametry pogodowe – umiarkowane 21°C w cieniu, wodę o temperaturze 20°C oraz niemal całkowity brak wiatru (1 m/s). Choć pogoda zachęca do natychmiastowego skoku do wody, jako zaufany przewodnik przypominamy o żelaznej zasadzie bezpiecznego wypoczynku. Przed każdym wejściem do morza bezwzględnie sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym i stosuj się do bieżących poleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo jest kluczem do udanego, bezstresowego urlopu!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie