Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Zarówno ustecka strona wschodnia, jak i zachodnia oferują dziś znakomite warunki do bezpiecznej rekreacji. Na plażowiczów czekają otwarte, w pełni strzeżone kąpieliska, gdzie woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

Oto szczegółowy raport z usteckich plaż na dzień 31 lipca:

Ustka Wschód – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C , natomiast woda w Bałtyku ma zachęcające 20°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Oficjalna ocena sanitarna potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w Bałtyku ma zachęcające . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Oficjalna ocena sanitarna potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Ustka Zachód II – to kąpielisko również pozostaje otwarte dla wczasowiczów. Warunki pogodowe są identyczne jak po wschodniej stronie: temperatura powietrza to 23°C, wody – 20°C, a wiatr osiąga łagodne 2 m/s. Tutaj także woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawiających się charakterystycznego, zielonego zakwitu wody mamy świetną informację – na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Choć w ostatnich dniach na niektórych pomorskich plażach sanepid musiał wprowadzić ograniczenia z powodu sinic lub zanieczyszczeń biologicznych, usteckie plaże pozostają całkowicie wolne od tych organizmów. Woda jest przejrzysta, a badania laboratoryjne potwierdzają jej doskonałą jakość.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Ustce to prawdziwy letni klasyk: 23°C w cieniu, słoneczne niebo i bardzo spokojny Bałtyk o temperaturze aż 20°C. Choć tak doskonałe warunki i weekendowy festiwal zachęcają do całodniowego relaksu, jako redakcja przypominamy o najważniejszej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: kąpmy się tylko na plażach strzeżonych przez ratowników. Zawsze zwracaj uwagę na kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosuj się do komunikatów usteckiego WOPR. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

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