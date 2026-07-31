Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Warunki na gdyńskich plażach 31 lipca są wprost wymarzone dla miłośników morskich kąpieli. Wyjątkowo spokojny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla wody jest gładka, a na wszystkich kąpieliskach powiewają białe flagi, oznaczające pełne bezpieczeństwo. To najlepszy moment na wizytę nad morzem, zwłaszcza że według prognoz meteorologicznych w sobotę, 1 sierpnia, region nawiedzą silne burze, podczas których w Gdyni może spaść nawet do 46,1 mm deszczu. Warto więc wykorzystać dzisiejszą stabilną aurę na jednym z poniższych kąpielisk:

Gdynia Babie Doły – temperatura powietrza wynosi 23°C , a woda ma przyjemne 19°C . Lekki wiatr sprzyja spokojnemu wypoczynkowi z dala od miejskiego zgiełku.

– temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Lekki wiatr sprzyja spokojnemu wypoczynkowi z dala od miejskiego zgiełku. Gdynia Orłowo – to dziś najcieplejsza plaża w zestawieniu, gdzie woda osiągnęła temperaturę aż 20°C , a powietrze ogrzało się do 24°C . Idealne miejsce na relaks w cieniu słynnego klifu.

– to dziś najcieplejsza plaża w zestawieniu, gdzie woda osiągnęła temperaturę aż , a powietrze ogrzało się do . Idealne miejsce na relaks w cieniu słynnego klifu. Gdynia Redłowo – temperatura powietrza to komfortowe 24°C , natomiast woda ma 19°C . Kąpielisko zaprasza wszystkich poszukujących harmonii z naturą.

– temperatura powietrza to komfortowe , natomiast woda ma . Kąpielisko zaprasza wszystkich poszukujących harmonii z naturą. Gdynia Śródmieście – w samym sercu miasta termometry wskazują 24°C w powietrzu i 19°C w wodzie. To świetna okazja, by połączyć plażowanie z trwającym na pobliskim Bulwarze Nadmorskim Plenerem Literackim.

Oficjalne kontrole potwierdzają, że woda na każdym z tych kąpielisk jest w pełni przydatna do kąpieli, więc można bez obaw korzystać z uroków letniego Bałtyku.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Pojawiła się znakomita wiadomość dla wszystkich plażowiczów obawiających się charakterystycznego, zielonego kożucha na wodzie – na monitorowanych kąpieliskach w Gdyni nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest przejrzysta, wolna od toksycznych zakwitów i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Warto pamiętać, że choć na początku sezonu, pod koniec czerwca, kąpielisko Gdynia Śródmieście zostało chwilowo zamknięte z powodu obecności tych mikroorganizmów, to od tego czasu sytuacja uległa całkowitej poprawie. Obecne badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników nie wykazują żadnego zagrożenia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, piątek przynosi stabilną temperaturę powietrza na poziomie 23-24°C oraz wodę o temperaturze 19-20°C przy niemal bezwietrznej aurze. Warto jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek nad Bałtykiem zawsze zależy od odpowiedzialności samych urlopowiczów. Złota zasada plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie to ratownicy na miejscu podejmują ostateczną decyzję o bezpieczeństwie kąpieli – ich instrukcji i ewentualnych czerwonych flag bezwzględnie należy przestrzegać, by letni relaks nie zakończył się tragedią.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie