Usłyszał obcy akcent i wyciągnął ostre narzędzie. Napadnięty zasłonił się rowerem

D.P
2026-07-31 13:23

Groźny incydent na ulicach Rumi. Młody mężczyzna zaatakował przechodnia ostrym przedmiotem, gdy tylko zorientował się, że ten posługuje się obcym akcentem. Zaatakowanemu udało się uniknąć ciosów dzięki wykorzystaniu własnego jednośladu jako tarczy ochronnej. 31-latek trafił do aresztu na trzy miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Zatrzymanie napastnika z Rumi przez policjantów. O szczegółach zdarzenia przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Atak na obcokrajowca w Rumi. Rower posłużył jako tarcza

Do niebezpiecznego incydentu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Rumi. Policjanci zostali wezwani do interwencji po zgłoszeniu, że mężczyzna zaatakował przechodnia przy użyciu ostrego narzędzia. Z przekazanych informacji wynikało, że pokrzywdzony ucieka przed napastnikiem, dlatego na miejsce natychmiast wysłano patrol.

- Funkcjonariusze ustalili, że pokrzywdzony nie odniósł obrażeń ciała, a sprawca uciekł. Zanim doszło do zdarzenia, mężczyźni rozmawiali. Kiedy napastnik usłyszał obcy akcent pokrzywdzonego, zaczął być agresywny i próbował zaatakować mężczyznę ostrym narzędziem oraz groził, że wyrządzi mu krzywdę. Pokrzywdzony broniąc się przed ciosami zasłonił się swoim rowerem, w którym w wyniku zdarzania zostały uszkodzone dwie opony – informuje policja.

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Szybka obława policji w Rumi. Areszt dla 31-letniego napastnika

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci natychmiast rozpoczęli działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Zabezpieczyli ślady, przejrzeli nagrania z monitoringu oraz odtworzyli przebieg całego zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia kryminalni z Rumi zatrzymali 31-letniego mężczyznę. Następnie został on przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, gdzie przedstawiono mu zarzut stosowania przemocy i kierowania gróźb wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za zarzucane mu przestępstwo polegające na stosowaniu przemocy i gróźb wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej grozi kara do pięciu lat więzienia.  

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