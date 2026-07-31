Usłyszał obcy akcent i wyciągnął ostre narzędzie. Napadnięty zasłonił się rowerem

Atak na obcokrajowca w Rumi. Rower posłużył jako tarcza

Do niebezpiecznego incydentu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Rumi. Policjanci zostali wezwani do interwencji po zgłoszeniu, że mężczyzna zaatakował przechodnia przy użyciu ostrego narzędzia. Z przekazanych informacji wynikało, że pokrzywdzony ucieka przed napastnikiem, dlatego na miejsce natychmiast wysłano patrol.

- Funkcjonariusze ustalili, że pokrzywdzony nie odniósł obrażeń ciała, a sprawca uciekł. Zanim doszło do zdarzenia, mężczyźni rozmawiali. Kiedy napastnik usłyszał obcy akcent pokrzywdzonego, zaczął być agresywny i próbował zaatakować mężczyznę ostrym narzędziem oraz groził, że wyrządzi mu krzywdę. Pokrzywdzony broniąc się przed ciosami zasłonił się swoim rowerem, w którym w wyniku zdarzania zostały uszkodzone dwie opony – informuje policja.

Szybka obława policji w Rumi. Areszt dla 31-letniego napastnika

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci natychmiast rozpoczęli działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Zabezpieczyli ślady, przejrzeli nagrania z monitoringu oraz odtworzyli przebieg całego zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia kryminalni z Rumi zatrzymali 31-letniego mężczyznę. Następnie został on przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, gdzie przedstawiono mu zarzut stosowania przemocy i kierowania gróźb wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za zarzucane mu przestępstwo polegające na stosowaniu przemocy i gróźb wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej grozi kara do pięciu lat więzienia.

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