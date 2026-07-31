Zakaz kąpieli w Bałtyku! W tych miejscach zobaczysz czerwone flagi

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-31 17:18

Planujesz wypoczynek nad morzem? Lepiej wcześniej sprawdź, czy wejście do wody jest dozwolone. W piątek zakaz kąpieli obowiązuje aż na 25 kąpieliskach na polskim Wybrzeżu. W części miejsc powodem są wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne, a w innych zła jakość wody. Sanepid ostrzega m.in. przed sinicami oraz bakteriami, które mogą wywołać poważne dolegliwości.

Czerwona flaga na plaży przy wzburzonym morzu. O zakazach kąpieli nad Bałtykiem przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Czerwona flaga na wietrznej plaży nad wzburzonym morzem. Obok stoi wieża ratownicza i spacerują ludzie w kurtkach.

Czerwone flagi na Wybrzeżu. Na 25 kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli

Na 25 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje w piątek zakaz kąpieli. Wynika to z danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Czerwone flagi wywieszono zarówno z powodu niebezpiecznych warunków na morzu, jak i pogorszenia jakości wody.

Najwięcej zamkniętych kąpielisk znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Zakaz obowiązuje tam na 16 plażach. Nie można kąpać się m.in. w Dziwnowie, Mrzeżynie, Jarosławcu i Darłówku Wschodnim.

W Darłówku Wschodnim przyczyną zamknięcia jest wykrycie bakterii enterokoków. Są one wskaźnikiem zanieczyszczenia wody i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Nadal zamknięte pozostaje także kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Powodem jest zakwit sinic. Kontakt z taką wodą może prowadzić do podrażnień skóry i oczu, a także powodować bóle brzucha, nudności, wymioty i biegunkę.

Na zachodzie sinice, na wschodzie wysokie fale i prądy wsteczne

W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na dziewięciu kąpieliskach. W Kuźnicy, Jastarni i Juracie przyczyną są wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne, które mogą porwać osoby znajdujące się w wodzie daleko od brzegu.

Problemy z jakością wody występują również na Kaszubach. Zamknięte pozostaje kąpielisko w Kamienicy Królewskiej nad Jeziorem Junno, gdzie wykryto bakterie z grupy enterokoków.

Z kolei na dwóch kąpieliskach w Gdańsku Brzeźnie badania wykazały obecność bakterii Escherichia coli oraz enterokoków. Sanepid przypomina, że kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej przypadkowe połknięcie może prowadzić do zatrucia pokarmowego. Istnieje również ryzyko zakażeń dróg moczowych i innych infekcji.

Aktualne informacje o stanie wszystkich kąpielisk w Polsce są na bieżąco publikowane w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzięki temu turyści mogą przed wyjazdem sprawdzić, gdzie kąpiel jest bezpieczna, a gdzie obowiązuje zakaz. 

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