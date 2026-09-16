Nowa prognoza długoterminowa na październik i listopad 2026. Czerwony kolor rzuca się w oczy

Nowe prognozy IMGW na listopad i grudzień 2026

Tegoroczne lato powoli dobiega końca. Obfitowało w spore ilości deszczu i temperatury, które nie zawsze sprzyjały odpoczynkowi. Polacy zadają sobie pytanie, czy październik, listopad i grudzień przyniosą bardziej sprzyjające warunki pogodowe. W połowie września Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował interesującą aktualizację eksperymentalnej, czteromiesięcznej prognozy długoterminowej dla Polski.

Z analizy dotyczącej listopada i grudnia 2026 roku wynika, że średnia miesięczna temperatura najprawdopodobniej przekroczy normy wieloletnie. Na mapach IMGW wszystkie 16 województw oznaczono kolorem czerwonym, co zwiastuje wysokie temperatury. Nie gwarantuje to oczywiście nieprzerwanej dominacji słońca przez dwa miesiące, jednak można spodziewać się znacznie mniejszej liczby zimowych epizodów niż w ubiegłych latach.

Październik bez pogodowych niespodzianek?

Według długoterminowej prognozy na październik, na mapie przeważa kolor szary. Wyjątek stanowią województwa zachodniopomorskie i lubuskie, gdzie prognozowane są konkretniejsze opady. IMGW podkreśla, że w północno-zachodniej części kraju suma opadów może przekroczyć normę.

Obecne dane wskazują na stosunkowo spokojny październik ze średnimi temperaturami w granicach 13-17 stopni Celsjusza. Eksperci nie przewidują nagłego spadku temperatur ani wczesnego ataku zimy. Te przewidywania potwierdzają również wyliczenia serwisu pogoda.interia.pl, które sugerują, że początek miesiąca przyniesie od 16 do 18 stopni Celsjusza.

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Jak czytać prognozy długoterminowe IMGW?

Na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące interpretacji prognoz długoterminowych. To cenne wskazówki dla osób, które chcą lepiej zrozumieć publikowane mapy i przewidywania meteorologów.

Zgodnie z informacjami na stronie, IMGW, podobnie jak inne światowe ośrodki meteorologiczne, opiera swoje prognozy średniej miesięcznej temperatury i sumy opadów na normie wieloletniej wyznaczonej dla lat 1991-2020.

Metodologia ta polega na uszeregowaniu wartości średniej temperatury i sumy opadów z tego 30-letniego okresu od najniższej do najwyższej. Następnie, 10 najniższych wartości określa klasę "poniżej normy", 10 środkowych to wartości "w normie", a 10 najwyższych wyznacza klasę "powyżej normy".

Interpretacja prognoz dla średniej temperatury lub sumy opadów wygląda następująco:

Gdy prognoza wskazuje wartości powyżej normy, oznacza to, że nadchodzący miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej deszczowy niż co najmniej 20 takich samych miesięcy w latach 1991-2020.

Wartości poniżej normy sugerują, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy lub bardziej suchy niż co najmniej 20 analogicznych miesięcy we wspomnianym 30-leciu.

Jeśli przewidywania mieszczą się w normie, można spodziewać się, że dany miesiąc będzie przypominał 10 typowych miesięcy z lat 1991-2020.

Codziennie aktualizowane prognozy pogody są dostępne w serwisie.