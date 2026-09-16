Czesi uwielbiają nasz Bałtyk. Jest dla nich "drugą Chorwacją"

Coraz więcej Czechów wybiera polskie morze

Według danych przywoływanych przez Polską Organizację Turystyczną w 2025 roku Polskę odwiedziło 481 tys. obywateli Czech. To jednak niepełny obraz, ponieważ statystyki nie uwzględniają m.in. części krótkoterminowych wynajmów, małych pensjonatów czy jednodniowych wizyt.

Wszystko wskazuje jednak na to, że w 2026 roku czeskich turystów może być jeszcze więcej. Pavel Trojan, dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Pradze, oceniał, że zainteresowanie polskim wybrzeżem wyraźnie rośnie.

Polska "nową Chorwacją" dla Czechów

Chorwacja od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wśród Czechów. Coraz więcej osób zaczyna jednak dostrzegać zalety polskiego Bałtyku i porównuje ten region naszego kraju właśnie do Chorwacji. Według wielu wczasowiczów z Czech, Bałtyk jest właśnie tańszą opcją Chorwacji.

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Tak wyglądało zaćmienie Słońca nad Bałtykiem [ZDJĘCIA]

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Z Pragi nad Bałtyk w około sześć godzin

Co ciekaw, jeszcze kilka lat temu podróż samochodem nad polskie morze mogła być dla Czechów znacznie bardziej uciążliwa, dziś jednak jest inaczej. Dzięki rozwojowi sieci dróg ekspresowych i autostrad z Pragi lub zachodnich Czech nad Bałtyk można dojechać w niewiele ponad sześć godzin. To niemal dwa razy krócej niż podróż nad Adriatyk. Dodatkowo funkcjonuje jeszcze połączenie kolejowe - Baltic Express obsługiwane przez PKP Intercity i Koleje Czeskie.

Baltic Express z wagonami sypialnianymi. Tak możesz podróżować z Trójmiasto do Pragi

Polacy równie chętnie wybierają Czechy

Co ciekawe, Polacy od lat też chętnie odwiedzają Czechy, a szczególnie Pragę, która jest jednym z najpopularniejszych kierunków na city break. Praga jest również stosunkowo łatwo dostępna z Polski, dzięki czemu wiele osób decyduje się na krótki, nawet weekendowy wyjazd. Tym samym turystyczna wymiana między Polską a Czechami jest coraz bardziej widoczna.