Rewolucja w polskim budownictwie. Nowe przepisy zakończą problem głośnych sąsiadów

Nowe standardy budowlane zlikwidują cienkie ściany w blokach

Życie w bloku bywa niezwykle uciążliwe ze względu na wszechobecne dźwięki przenikające z sąsiednich lokali. Główną przyczyną tego dyskomfortu jest słabej jakości izolacja akustyczna stropów oraz przegród pionowych, a także szum generowany przez niewłaściwie zabezpieczone ciągi wentylacyjne i rury.

Szykują się jednak istotne modyfikacje w prawie, które docelowo znacznie podniosą komfort codziennego funkcjonowania. Kluczową innowacją będzie obligatoryjne zastosowanie w projektach najwyższej klasy akustycznej AQ-0, co skutecznie "odetnie" przyszłych lokatorów od niepożądanych dźwięków z zewnątrz i zza ściany.

Przepisy o wyciszaniu bloków nie obejmą starych mieszkań

Niestety dla milionów Polaków nadchodzące nowelizacje nie wpłyną na poprawę warunków w oddanych już do użytku nieruchomościach. Ustawa nie nakłada bowiem na zarządców ani właścicieli obowiązku przeprowadzania drogich modernizacji czy dobudowywania dodatkowych warstw tłumiących w istniejących murach.

Projektowane zasady obejmą swoim zasięgiem wyłącznie świeże przedsięwzięcia deweloperskie i budynki, które dopiero uzyskają pozwolenia na realizację. Oznacza to w praktyce, że hałasy w starym budownictwie nadal pozostaną nierozwiązaną bolączką dla ogromnej części społeczeństwa.

Więcej wind dla seniorów i niepełnosprawnych to kolejny wymóg

Kwestie ochrony przed hałasem to jednak nie koniec. Prawodawcy zamierzają równolegle wymusić na deweloperach znacznie lepsze dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych oraz obywateli zmagających się z różnymi ograniczeniami ruchowymi.

Poważnej zmianie ulegną wytyczne dotyczące montażu wind, które staną się obligatoryjne dla znacznie mniejszych konstrukcji mieszkalnych liczących już od trzech kondygnacji. W przypadku budynków użyteczności publicznej oraz hoteli wymóg ten zacznie obowiązywać od zaledwie dwóch poziomów nadziemnych, co bez wątpienia poprawi mobilność znacznej części społeczeństwa.