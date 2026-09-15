Weekend pełen smaków i tradycji! Gdynia zaprasza na 33. Dary Ziemi

Gdynia zaprasza na wyjątkowe wydarzenie

Gdynia zaprasza na wyjątkową ucztę smaków i kultury! Na czterech tematycznych polanach zgromadzi się ponad 200 wystawców z całej Polski, oferując to, co najlepsze: od regionalnej żywności, przez misternie wykonane rękodzieło, po naturalne produkty i piękne rośliny od ogrodników.

Polana Tradycji i Smaku, Polana Eko, Polana Ogrodowa i Polana Biesiadna to strefy, które zaproszą do zakupów, kulinarnych odkryć, beztroskiego odpoczynku, wspólnego słuchania muzyki i rodzinnych zabaw.

Gdynia, miasto nowoczesności i morskich inspiracji, głęboko zakorzenione w kaszubskiej tradycji, stworzy niepowtarzalny klimat. Przez cały weekend morskie i kaszubskie motywy będą naturalnie przenikać się na scenie, w kuchni, podczas warsztatów oraz w działaniach prowadzonych przez lokalnych partnerów. Wyjątkową atmosferę podkreśli również scenografia inspirowana Gdynią i jej morskim charakterem.

Prestiżowy Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją objęli Prezydent Miasta Gdyni, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodatkowo, na uczestników czekać będzie mnóstwo warsztatów, zajęć kreatywnych oraz atrakcji dedykowanych dzieciom i całym rodzinom. Szczegółowy program z godzinami i miejscami wszystkich aktywności zostanie udostępniony wkrótce.

Piątek: Lokalnie i międzypokoleniowo

Pierwszy dzień wydarzenia wypełnią występy lokalnych artystów i grup międzypokoleniowych. Usłyszymy gdyńskie Miejskie Kluby Seniora z repertuarem piosenek o Gdyni i morzu. Dynamiczne pokazy taneczne zaprezentują Fundacja FLY oraz Szkoła Tańca 50+. Wystąpi również zespół Kosakowianie z gminy Kosakowo, a także młode, obiecujące talenty z Gdyni.

Ekologiczne wyzwania: Komunalny Związek Gmin zaprosi do udziału w ekologicznych quizach i konkursach, oferując jednocześnie materiały edukacyjne poświęcone ochronie wód, powietrza i zasadom gospodarki odpadami.

Jesienne inspiracje: W programie dnia znajdzie się także spotkanie „Korzystajmy z Koła Roku – jesień i jej owoce”, podczas którego uczestnicy zgłębią tajniki sezonowości i jesiennych darów natury.

Sobota: Gdynia, morze i kaszubskie smaki

Sobotni program otworzy uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „Gdynia w Kwiatach” i wręczenie nagród, zaplanowane na godzinę 12:00.

Na kulinarne show zaproszą Katarzyna Gubała i Krzysztof Łoboda, prezentując gdyńsko-kaszubskie specjały. W ich menu znajdą się tradycyjna zupa z żółtych wręków oraz słodkie ruchanki z fjutem.

Scena ożyje morskimi rytmami podczas energetycznego koncertu gdyńskiego zespołu Atlantyda.

Morskie dziedzictwo Gdyni zostanie podkreślone przez liczne żeglarskie akcenty i interaktywne zajęcia dla uczestników, w tym fascynujący pokaz plecenia sieci rybackich przy autentycznej łodzi.

Prawdziwą ucztę dla podniebienia przygotuje Tawerna Orłowska, serwując morskie przysmaki: aromatyczną zupę rybną, śledzie w różnorodnych odsłonach oraz klasyczne fish & chips.

Dla najmłodszych kibiców Arka Gdynia przygotowała specjalną strefę piłkarską, gdzie czekać będzie klubowa maskotka.

Dodatkową, unikatową atrakcją będzie widowiskowy pokaz rzeźbienia na żywo. Na oczach publiczności powstanie imponujące dzieło inspirowane morskim pejzażem i duchem Gdyni.

Niedziela: Muzyka, emocje i rodzinne atrakcje

Ostatni dzień wydarzenia rozbrzmi muzyką! Na scenie zaprezentują się Koleczkowianie z gminy Szemud, a także energetyczna formacja wokalna Razzle Dazzle, która porwie publiczność godzinnym koncertem. W repertuarze znajdą się głównie polskie utwory, w tym specjalny blok inspirowany Gdynią.

Niedziela to także dzień finałów! Ogłoszeni zostaną zwycięzcy konkursów dla wystawców: „Najpiękniejsze stoisko”, „Najciekawszy produkt regionalny” oraz „Smak Darów Ziemi”.

Dla całych rodzin przygotowano bogaty program warsztatów i aktywności: od kreatywnych wyklejanek kaszubskich i malowania toreb płóciennych, przez fascynujące Warsztaty Soli Kolonialnych, po dynamiczne gry i animacje ruchowe. Nie zabraknie również emocjonującego konkursu wiedzy o Gdyni, gdzie do zdobycia będą cenne nagrody ufundowane m.in. przez Ziaja oraz innych partnerów.

E.Wedel – „Złap swój kawałek lata”

W nadchodzący weekend, w sobotę i niedzielę, Park Kolibki stanie się słodkim rajem za sprawą wyjątkowej strefy pop-up marki E.Wedel, zatytułowanej „Złap swój kawałek lata”.

Tutaj każdy będzie mógł skomponować swój idealny deser, wybierając świeże owoce i zanurzając je w płynącej mlecznej lub gorzkiej czekoladzie z dwóch imponujących fontann. Czekają także wyjątkowe degustacje limitowanej edycji słodyczy, w tym owocowych czekolad, kultowych Pawełków, Ptasiego Mleczka® z galaretką inspirowaną sezonowymi smakami oraz delikatnych biszkoptów Wedlove.

Uzupełnieniem słodkich wrażeń będzie komfortowa strefa relaksu z leżakami i pufami, możliwość spotkania z ulubionym influencerem oraz emocjonująca gra „Zgadnij i złap swój kawałek lata”, w której do zdobycia będą fantastyczne nagrody.

Gdyńskie inicjatywy i aktywni partnerzy

Wydarzenie "Dary Ziemi" aktywnie włączy się w Europejski Tydzień Mobilności 2026. Wydział Inwestycji Gdyni i Gdynia Sport przygotują stoisko poświęcone codziennej mobilności mieszkańców, prezentując rowery cargo oraz informacje o ruchu pieszym, rowerowym, dostępności i transporcie publicznym. Gdynia Centrum Sportu zaprosi również na zajęcia Zumby i jogi.

Ważną rolę odegrają także organizacje społeczne i NGO: Hufiec ZHP Gdynia, Bank Żywności Trójmiasto oraz Schronisko Ciapkowo. Bank Żywności zorganizuje akcję „100 kanapek na 100-lecie Gdyni”, a harcerze zaproszą do poznawania technik harcerskich, gier, szyfrów i animacji ruchowych.

Obecna będzie Stena Line Polska, oferując specjalną promocję na rejsy turystyczne. Na miejscu będzie można dokonać rezerwacji i wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Rada Dzielnicy Orłowo i Kulturalne Orłowo przygotują dwa warsztaty dla dzieci i rodzin (szczegóły w programie wydarzenia).

Przez wszystkie trzy dni Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprezentuje bogactwo kultury i dziedzictwa Kaszub i Pomorza. Na ich stoisku znajdzie się ponad 1000 publikacji i produktów: od książek (historycznych, prozy, poezji, dziecięcej, podręczników, słowników) po gry, audiobooki, płyty, mapy, puzzle i regionalne rękodzieło.

W wydarzenie włączą się również gminy i Koła Gospodyń Wiejskich z Kosakowa, Cewic i Szemudu, oferując warsztaty haftu kaszubskiego, kreatywne działania i rodzinne aktywności inspirowane lokalną tradycją.

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