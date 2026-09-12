Uczniowie naprawdę zrobili to na otrzęsinach! W szkole policja z psem

Otrzęsiny w gdyńskiej szkole. Pięciu 15-latków zażyło snusy, policja bada sprawę

Afera w gdyńskim liceum! Uczniowie na otrzęsinach chyba trochę przesadzili... Do zdarzenia doszło w czwartek w jednej ze szkół średnich w Gdyni. O godz. 13.45 policja otrzymała zgłoszenie, że pięciu uczniów może znajdować się pod wpływem niedozwolonych środków.

Na miejsce wysłano patrol. Jak przekazała st. post. Aleksandra Olszewska z gdyńskiej policji, funkcjonariusze ustalili, że pięciu 15-latków zażyło snusy. Czterech nastolatków pojechało z rodzicami do szpitala na badania. Piąty uczeń wrócił pod opieką rodziców do domu.

Na teren szkoły skierowano również przewodnika z psem służbowym. Zwierzę nie wykryło żadnych zakazanych substancji.

Co to są snusy? Ich miłośnikiem okazał się kiedyś Karol Nawrocki

Według Radia Gdańsk, które powołuje się na relację jednego z rodziców, do incydentu miało dojść podczas licealnych „otrzęsin”. Część uczniów pierwszej klasy miała być przymuszana do zażywania snusów. Policja ustala teraz dokładny przebieg zdarzenia i sprawdza wszystkie jego okoliczności.

Urząd Miasta Gdyni poinformował, że po udzieleniu pomocy medycznej uczniowie zostali przekazani rodzicom, a ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W szkole odbyła się rada pedagogiczna oraz zebrania z rodzicami. Pracownicy miejskiego Wydziału Edukacji pozostają w kontakcie z placówką.

Snusy to woreczki umieszczane między wargą a dziąsłem. Mogą zawierać dużą dawkę nikotyny. W Polsce sprzedaż tradycyjnych snusów zawierających tytoń jest zakazana. Legalnie sprzedawane są natomiast beztytoniowe woreczki nikotynowe, ale mogą je kupować wyłącznie osoby pełnoletnie. Kiedyś zażywał je podczas debaty prezydenckiej Karol Nawrocki, co wywołało lawinę komentarzy.

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