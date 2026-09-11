Strajk maszynistów opóźnia pociągi. Komplikacje dla podróżnych na Pomorzu

Utrudnienia w Tczewie i Rumi przez protest maszynistów

O godz. 8:00 rano Portal Pasażera poinformował o sporych obsuwach na tczewskim dworcu. Pociąg TLK „Karpaty” jadący z Zakopanego do Gdyni zgubił 27 minut, natomiast IC „Bryza” na trasie Olsztyn – Szczecin był spóźniony o kwadrans, a poznański IC „Bałtyk” miał 11 minut w plecy. Trudna sytuacja panowała również w Rumi. Skład Polregio wyruszający ze Słupska w kierunku Gdyni Głównej przyjechał prawie pół godziny po czasie, a inne pociągi na tej trasie, zarówno regionalne jak i SKM, również notowały opóźnienia.

Pomorska Kolej Metropolitalna z potencjalnymi opóźnieniami

Infrastruktura PKM jest w pełni bezkolizyjna, lecz węzeł łączący ją w Gdańsku Kiełpinku z Bajpasem Kartuskim może stać się wąskim gardłem. Nagromadzenie opóźnionych składów Polregio, które muszą wjechać na jednotorowy odcinek, grozi przeniesieniem zakłóceń na cały układ pomorskiej siatki połączeń.

Wzajemne honorowanie biletów w pociągach

W obliczu paraliżu przewoźnicy zdecydowali się na udogodnienie dla pasażerów w postaci całodobowego, wzajemnego honorowania biletów. Zasada ta obowiązuje u wszystkich operatorów kolejowych w Polsce z wyłączeniem najszybszych składów Express InterCity Premium (Pendolino), co ma częściowo zrekompensować trwające komplikacje.

Dlaczego maszyniści protestują? Tragiczny wypadek w tle

Powodem ogólnokrajowej akcji jest tragiczne w skutkach zdarzenie, do którego doszło na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche. Samochód ciężarowy, ignorując sygnalizację, wjechał tam wprost pod rozpędzony pociąg PKP Intercity z Lublina do Szczecina. W wyniku uderzenia wykoleiła się lokomotywa wraz z dwoma wagonami, a z ponad setki pasażerów jedna osoba poniosła śmierć.

Środowisko maszynistów domaga się systemowych zmian, na co zareagował już szef resortu infrastruktury. Dariusz Klimczak zadeklarował rychłe procedowanie ustawy regulującej czas pracy prowadzących pociągi oraz nowelizację kodeksu drogowego, by z automatu zatrzymywać na kwartał prawo jazdy za wjazd za rogatki na czerwonym świetle. Przedstawiciele związków zawodowych głośno akcentują, że potrzebują konkretnych rozstrzygnięć, a nie tylko obietnic.

15

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie