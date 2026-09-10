Tak wygląda współpraca w naturze! Pomorska Noc Naukowców 2026 odsłoni tajemnice wzajemnych zależności

Co łączy ludzi, zwierzęta i mikroorganizmy? Odpowiedź poznamy podczas Pomorskiej Nocy Naukowców!

Owady zapylające kwiaty, ptaki lecące w kluczu, mrówki budujące swoje kolonie, porosty rosnące na murach czy grzyby żyjące w sąsiedztwie drzew - wszystkie te przykłady dobitnie pokazują, że przyroda to nie zbiór niezależnych bytów, ale skomplikowana sieć wzajemnych relacji. To właśnie te zależności, od skali całych ekosystemów aż po niewidoczny gołym okiem świat mikroorganizmów, będą punktem wyjścia do fascynującej podróży po świecie nauki.

Podczas Pomorskiej Nocy Naukowców 2026 będzie można przyjrzeć się niezwykłym relacjom między zwierzętami, roślinami i grzybami. Uczestnicy sprawdzą, jak organizmy pomagają sobie w zdobywaniu pożywienia, ochronie przed zagrożeniami czy rozmnażaniu. Zajrzą także do wnętrza ludzkiego organizmu i odkryją, jak harmonijnie współpracują ze sobą komórki, mózg, układ odpornościowy i mikrobiom, tworząc sprawnie działającą całość.

Pomorska Noc Naukowców 2026. Co w programie?

Pomorska Noc Naukowców w Gdyni to wyjątkowa okazja do spotkania z naukowcami i przedstawicielami instytucji zajmujących się m.in. biologią, oceanologią i mikrobiologią. W bogatym programie znalazły się interaktywne wykłady, angażujące warsztaty i liczne stanowiska naukowe. Będzie można zajrzeć do świata morskich ekosystemów, poznać niezwykłe relacje między roślinami, zwierzętami i grzybami, odkryć tajemnice mikrobiomu czy sprawdzić, jak wygląda współpraca pszczół.

Na scenie czekają widowiskowe pokazy naukowe, doświadczenia z udziałem publiczności oraz spotkania z czołowymi popularyzatorami nauki, w tym z dr. Dawidem Myśliwcem z kanału Uwaga! Naukowy Bełkot.

Czym jest Pomorska Noc Naukowców i gdzie kupić bilety na wydarzenie?

Pomorska Noc Naukowców to część ogólnoeuropejskiej inicjatywy European Researchers Night, która od 2005 roku przybliża świat nauki milionom uczestników w całej Europie. To jedyna w swoim rodzaju okazja, by spotkać naukowców, zajrzeć za kulisy ich pracy i przekonać się, że nauka jest znacznie bliżej naszego codziennego życia, niż mogłoby się wydawać.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, bez względu na wiek. Chcecie spędzić ten wieczór z nauką? Bilety w cenie 25 zł są już dostępne na stronie Centrum Nauki Experyment.