Ratownicy z Trójmiasta podsumowali wakacje. Półtora tysiąca interwencji na plażach

Gdynia przoduje w statystykach. Ponad 1000 interwencji na kąpieliskach

Z danych udostępnionych przez Gdyńskie Centrum Sportu wynika, że na tamtejszych czterech strzeżonych plażach ratownicy interweniowali 1051 razy w sprawach wodnych i porządkowych. Zazwyczaj powodem problemów było zbytnie zaufanie do własnych sił, korzystanie z dmuchanych materacy z dala od brzegu oraz niebezpieczne skakanie do wody z mola.

Oprócz tego odnotowano 83 sytuacje wymagające pomocy medycznej i 28 przypadków poszukiwań zaginionych plażowiczów. To właśnie w Gdyni służby ratunkowe miały ręce pełne roboty, reagując na szerokie spektrum zagrożeń zgłaszanych przez wypoczywających.

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Na dziewięciu strzeżonych gdańskich kąpieliskach statystyki również pokazują wysoką aktywność ratowników. Zgłoszono tam:

99 przypadków udzielenia wsparcia medycznego,

22 sytuacje wymagające działań bezpośrednio w wodzie,

46 akcji związanych z poszukiwaniem zagubionych dzieci lub ich opiekunów.

Warto zauważyć, że przez około jedną piątą sezonu na gdańskich plażach wywieszona była czerwona flaga, zakazująca kąpieli. Mimo wymagającej pogody i tłumów odwiedzających, Gdańsk zanotował już trzydziesty siódmy rok z rzędu bez ani jednego utonięcia na chronionych akwenach. Takie zestawienie budzi duże uznanie dla pracy miejscowych służb.

Sopockie plaże. Dużo akcji medycznych i poszukiwawczych

Sopoccy ratownicy WOPR także mieli intensywne miesiące pracy. Zgłoszono 80 zdarzeń wymagających reakcji w pobliżu wody, a w 70 przypadkach konieczna była interwencja o charakterze medycznym. Ponadto zrealizowano 55 akcji mających na celu odnalezienie zaginionych osób.

Popularny kurort, przyciągający co roku tysiące turystów, wymagał od służb pełnego zaangażowania. Działania obejmowały zarówno opatrywanie niewielkich skaleczeń, jak i pomoc w odnajdywaniu dzieci w gęstym tłumie wczasowiczów.

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Sumując wszystkie zdarzenia, ratownicy na plażach Gdańska, Sopotu i Gdyni podjęli łącznie przeszło półtora tysiąca interwencji.

Przedstawiciele służb zaznaczają, że chociaż minione miesiące charakteryzowały się ogromnym natężeniem pracy, to najistotniejszy jest fakt błyskawicznego reagowania na większość incydentów. Dzięki temu udało się uniknąć wielu poważnych dramatów nad wodą.

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