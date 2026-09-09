Odurzony Marcin wjechał w dzieci. Zginął 10-latek, trzech chłopców rannych

Ruszył proces po tragedii w Łebieńskiej Hucie. 10-latek zginął, trzech chłopców zostało rannych

Ruszył proces 34-letniego Marcina R. oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku w Łebieńskiej Hucie. Samochód wjechał tam w grupę czterech chłopców. 10-latek zginął, a trzech jego kolegów zostało rannych. Marcin R. został doprowadzony do sądu z aresztu. Na sali pojawili się również poszkodowani oraz bliscy 10-latka, który zginął w wypadku.

Prokuratura zarzuca 34-latkowi spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej. Mężczyzna jest też oskarżony o ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy. Ma ponadto odpowiadać za prowadzenie samochodu mimo wcześniejszego prawomocnego skazania m.in. za jazdę po alkoholu.

Marcin R. przyznał się do spowodowania śmiertelnego wypadku, ale nie do ucieczki z miejsca zdarzenia

Przed sądem Marcin R. przeprosił pokrzywdzonych i rodzinę zmarłego chłopca.

– Zdaję sobie sprawę, jak to wydarzenie wywróciło życie do góry nogami wszystkich (...). Tego nie da się wymazać – powiedział. Dodał, że każdego dnia myśli o tym, do czego doprowadził.

34-latek przyznał się do spowodowania śmiertelnego wypadku. Nie przyznał się jednak do ucieczki z miejsca zdarzenia. Później odmówił składania wyjaśnień.

Do tragedii doszło 7 października 2025 roku na drodze wojewódzkiej nr 224 w Łebieńskiej Hucie. Trzech chłopców jechało na rowerach, a czwarty szedł pieszo. Samochód wjechał w grupę. Najmłodszy, 10-letni chłopiec, zginął na miejscu. Jednemu z rannych amputowano kończynę, dwóch pozostałych również trafiło do szpitali.

Oskarżonemu grozi od 5 do 20 lat więzienia. Kolejną rozprawę wyznaczono na 29 września.

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#PILNE: W Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim kierowca osobówki potrącił czterech nastolatków. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR.Więcej: https://t.co/wy8IFab70A— Remiza.pl (@remizacompl) October 7, 2025

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