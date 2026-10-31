Ostrzeżenia IMGW we Wszystkich Świętych. W trzech województwach będzie niebezpiecznie na drogach

Alerty IMGW ostrzegające przed gęstą mgłą. Chodzi o trzy województwa na północy Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Trudne warunki pogodowe spodziewane są w nocy z soboty, 31 października, na niedzielę, 1 listopada, oraz w niedzielny poranek.

Alerty dotyczą północnej Polski. Obejmują województwa zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 1 w nocy i pozostaną aktualne do godziny 10 rano.

„Prognozuje się gęste mgły, w których zasięgu widzialność może miejscami spadać poniżej 200 m. Lokalnie mgła może marznąć, powodując śliskość dróg i chodników” – poinformował IMGW.

Tak ograniczona widoczność może znacznie utrudnić podróżowanie. Kierowcy mogą mieć problemy z odpowiednio wczesnym zauważeniem innych pojazdów, pieszych czy przeszkód na jezdni. Szczególnie uważać trzeba na drogach poza terenem zabudowanym.

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Meteorolodzy zwracają uwagę na jeszcze jedno zagrożenie. W niektórych miejscach mgły mogą marznąć, a na drogach i chodnikach może pojawić się cienka warstwa lodu. Nawierzchnia może być wtedy bardzo śliska, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wygląda na suchą.

To ważne ostrzeżenie przed niedzielą, 1 listopada, kiedy Polacy obchodzą uroczystość Wszystkich Świętych. Od samego rana wiele osób będzie jechać na cmentarze, a taka pogoda może utrudnić podróż.

IMGW przypomina, że podczas gęstej mgły należy zachować szczególną ostrożność. Kierowcy powinni jechać wolniej, utrzymywać większą odległość od poprzedzających samochodów i używać odpowiednich świateł. Piesi również muszą uważać na śliskie chodniki.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia zjawisk pogodowych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu oraz powodować szkody.

Zgodnie z komunikatem IMGW alerty mają obowiązywać do godziny 10 w niedzielę. W razie zmiany warunków pogodowych ostrzeżenia mogą zostać zaktualizowane.

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