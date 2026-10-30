Mróz i śnieg wkrótce w Polsce? Synoptycy wskazali konkretną datę

Zima nadejdzie wcześniej? Pierwsze ochłodzenie już na początku listopada

W nocy z 24 na 25 października nastąpiła zmiana czasu z letniego na zimowy. Od tego momentu zmrok zapada wcześniej, przez co popołudniami możemy cieszyć się mniejszą ilością naturalnego światła. Dni będą się coraz bardziej skracać, a temperatura na zewnątrz już niebawem zacznie spadać. Choć kalendarzowa zima rozpocznie się dopiero 21 grudnia, w niektórych regionach Polski zimowe warunki mogą pojawić się znacznie wcześniej. Pierwsze wyraźne ochłodzenie prognozowane jest już na początek listopada.

Pierwszy śnieg na nizinach i mróz do -10 stopni. Są konkretne daty

Według prognoz modelu GFS już 3 listopada śnieg spadnie nie tylko w Tatrach, ale również w Beskidach i Sudetach. W nocy z 3 na 4 listopada mróz może pojawić się także na terenach położonych poniżej 500 m n.p.m. Z kolei 4 listopada opady deszczu ze śniegiem w centralnej i wschodniej Polsce mogą przechodzić w śnieg. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Kielecczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu pokrywa śnieżna może osiągnąć od 1 do 5 cm.

W górach śnieg może utrzymać się co najmniej do 9 listopada. Właśnie wtedy prognozowana jest druga fala opadów, która obejmie większość Polski, z wyjątkiem zachodnich regionów. Ponownie może spaść od 1 do 5 cm śniegu. Do 11 listopada temperatura w wielu miejscach spadnie poniżej -5°C, a na południu nawet do -10°C. Synoptycy zastrzegają jednak, że są to prognozy długoterminowe, które mogą jeszcze ulec zmianie.

Jaka pogoda na Pomorzu w listopadzie? Prognozy są nieco łagodniejsze

Według informacji przytaczanych przez portal „Puls Gdańska” na Pomorzu pogoda może być nieco łagodniejsza niż w pozostałych częściach Polski. Podczas gdy według modelu GFS między 4 a 8 listopada w niektórych regionach kraju temperatura nocami może spadać nawet do -4°C, nad morzem przewidywane są wyższe wartości. Europejski model ECMWF przedstawia również łagodniejszy scenariusz, według którego około 9 listopada zamiast intensywnych opadów śniegu może pojawić się silniejszy deszcz. Podobne prognozy na 4 listopada przedstawia IMGW. Synoptycy przewidują miejscami słaby deszcz na południu Polski, deszcz ze śniegiem na terenach podgórskich oraz możliwe opady śniegu wysoko w Karpatach.

Według prognozy IMGW na Pomorzu temperatura minimalna może wynieść nawet 6°C, podczas gdy na wschodzie Polski i Podhalu termometry pokażą około -1°C, a w centrum kraju około 0°C. Oznacza to, że mieszkańcy Pomorza mogą przynajmniej na początku listopada uniknąć silniejszych przymrozków. Prognozy długoterminowe mogą jednak jeszcze ulec zmianie.