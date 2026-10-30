Ceny zniczy przed 1 listopada. Ile trzeba zapłacić?

Znicze to jeden z najczęściej kupowanych produktów przed dniem Wszystkich Świętych i co ciekawe ich zakup w tym roku nie musi oznaczać dużo większego wydatku niż w poprzednim sezonie.

Z analizy PanParagon wynika bowiem, że mediana ceny znicza w 2026 roku wyniosła 9 zł. Rok wcześniej było to 8,99 zł. Różnica jest więc symboliczna, a ceny tego produktu pozostają na zbliżonym poziomie.

Wkłady do zniczy potaniały. Nowe dane z paragonów

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wkładów do zniczy. To właśnie w tej kategorii odnotowano spadek mediany ceny. W 2025 roku wynosiła ona 5,49 zł, natomiast w 2026 roku obniżyła się do 4,99 zł. Oznacza to spadek o około 9 proc. Dla osób kupujących kilka lub kilkanaście wkładów różnica może mieć znaczenie, zwłaszcza gdy przed 1 listopada trzeba przygotować więcej niż jeden grób.

Chryzantemy droższe niż przed rokiem

Więcej trzeba natomiast zapłacić za chryzantemy doniczkowe. Z danych aplikacji PanParagon wynika, że mediana ich ceny wzrosła z 15 zł w 2025 roku do 17 zł w 2026 roku. To podwyżka o około 13,3 proc.

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Polacy rzadziej kupują znicze i wkłady?

Analiza paragonów pokazuje również zmiany w zakupowych zwyczajach Polaków. W 2026 roku znicze pojawiały się na mniejszym odsetku analizowanych paragonów niż rok wcześniej. Ich udział spadł z 1,90 proc. w 2025 roku do 1,42 proc. w roku obecnym.

Podobny trend widać w przypadku wkładów do zniczy. W ubiegłym roku występowały one na 1,33 proc. analizowanych paragonów, a w 2026 roku na 1,14 proc. Nieznacznie wzrósł natomiast udział chryzantem - z 0,14 do 0,15 proc - mimo tego, że są nieco droższe.