Tu jesienią można odpocząć. Nie ma turystów, a klimat pozostał

W wakcje toną w turystach. Jesienią świecą pustkami

Okres wakacji to zawsze taki moment w roku kiedy większość osób planuje urlopy i tym samym w znanych miejscach można zauważyć większą ilość turystów. Wystarczy tylko spojrzeć np. na lokalizacje nadbałtyckie, które od czerwca do sierpnia są chętnie odwiedzane przez urlopowiczów, którzy korzystają wówczas z pogody. Natomiast jesienią i zimą sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Oczywiście, turyści nadal są, ale jest ich zdecydowanie mniej, a życie kurortów nie tętni tak, jak w sezonie. To więc właśnie m.in. wszelkie miejscowości nad Bałtykiem są świetnym wyborem na jesienny wyjazd, jeśli zależy wam na spokoju. Morze to jednak dopiero początek - gdzie jeszcze warto jechać jesienią i zimą, aby odpocząć w spokojnej atmosferze, lecz tym samym zobaczyć kilka znanych i obleganych perełek? Szczegóły w galerii poniżej.

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Te miejsca warto odwiedzić poza sezonem. To perełki

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Jesienny wyjazd nie musi oznaczać rezygnacji z atrakcji

Podróżowanie poza sezonem ma kilka zalet. W wielu popularnych miejscach można liczyć na mniejszy ruch turystyczny, spokojniejsze zwiedzanie i większą swobodę podczas spacerów. Warto też sprawdzać ceny noclegów, ponieważ poza najpopularniejszymi terminami niektóre obiekty przygotowują korzystniejsze oferty.

Przed wyjazdem dobrze jednak upewnić się, które atrakcje działają jesienią i zimą. Część sezonowych lokali, punktów usługowych czy atrakcji może być w tym czasie zamknięta albo funkcjonować w ograniczonych godzinach. Jeśli jednak zależy nam przede wszystkim na odpoczynku, pięknych widokach i zmianie otoczenia, wyjazd poza sezonem może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Nie zawsze potrzebujemy słońca, by odpocząć

Jesienna i zimowa pogoda potrafi być kapryśna, ale nie oznacza to, że trzeba rezygnować z wyjazdów. Chłodniejsze dni mają swój urok, szczególnie w miejscowościach nadmorskich i górskich. Warto jednak pamiętać o odpowiednim ubraniu, ponieważ jesienią temperatura potrafi szybko się zmieniać, a nad morzem odczuwalny chłód bywa większy ze względu na wiatr.