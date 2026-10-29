Staropolskie imię, które niemal zniknęło

Szczęsny to imię męskie o dawnym rodowodzie, które dziś może brzmieć dla wielu osób nietypowo. W przeszłości było znacznie bardziej rozpoznawalne, jednak z biegiem lat straciło na popularności i obecnie należy do rzadkich imion spotykanych w Polsce.

Co oznacza imię Szczęsny?

Znaczenie imienia Szczęsny wiąże się ze szczęściem, pomyślnością i powodzeniem. Wywodzi się ono od staropolskiego określenia „szczęśny”, oznaczającego kogoś szczęśliwego, któremu sprzyja los. Imię miało więc pozytywną wymowę i mogło być wyrazem życzenia, aby jego właścicielowi dobrze wiodło się w życiu.

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Szczęsny to dziś prawdziwa rzadkość

Współcześnie Szczęsny nie należy do imion, które rodzice chętnie wybierają dla nowo narodzonych chłopców. W przeciwieństwie do takich tradycyjnych imion jak Jan, Antoni czy Franciszek, nie powrócił na fali mody na dawne imiona. Według podawanych danych przez portal imio.info.pl, imię to nosi w Polsce zaledwie 59 osób, a od 2000 roku nie nazwano tak żadnego dziecka.

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Szczęsny to także nazwisko znanego bramkarza

Imię Szczęsny może kojarzyć się również z jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy. Wojciech Szczęsny, bowiem o nim mowa, to znany bramkarz, który występował m.in. w Arsenalu, Juventusie i FC Barcelonie oraz reprezentował Polskę na najważniejszych turniejach międzynarodowych. W jego przypadku Szczęsny jest jednak nazwiskiem, a nie imieniem.

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