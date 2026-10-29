Znęcał się nad psem w Gdańsku. 52-latek rzucał zwierzęciem partnerki o chodnik

Znęcanie się nad psem w Gdańsku. Kamera nagrała agresywnego mężczyznę

Gdańscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, która poinformowała o dramatycznych scenach przy ulicy Burzyńskiego. Dzień wcześniej, około godziny 21:00, nieznany mężczyzna w bestialski sposób potraktował tam psa. Ciągnął czworonoga po ziemi, podnosił go za pomocą smyczy, uderzał, a później rzucił nim o ziemię. Całą sytuację zarejestrowano na nagraniu, które zabezpieczyli funkcjonariusze. Mundurowi od razu rozpoczęli działania w tej sprawie. Jeszcze tego samego dnia zamieścili w mediach społecznościowych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku materiał przedstawiający wizerunek mężczyzny. Dzielnicowy prowadził także rozmowy z mieszkańcami, aby ustalić, czy rozpoznają sprawcę i wiedzą, kto jest właścicielem psa.

Policja w Gdańsku zatrzymała 52-latka. Za znęcanie się nad psem grozi mu więzienie

Funkcjonariusze ustalili, kim jest mężczyzna zarejestrowany na nagraniu. Był nim 52-letni mieszkaniec Gdańska, którego w poniedziałek, 26 października, zatrzymali kryminalni z Przymorza. Jak ustalono, mężczyzna nie był właścicielem czworonoga, ale partnerem jego opiekunki. Kobieta nie miała wiedzy o całym zajściu. Przedstawiła policjantom zaświadczenie weterynaryjne potwierdzające, że pies jest w dobrej kondycji i posiada aktualne szczepienia. Zwierzę wróciło pod opiekę właścicielki, a 52-latek usłyszał zarzut znęcania się nad psem. Za to przestępstwo grozi mu do trzech lat więzienia.

Policjanci apelują, aby wszelkie przypadki znęcania się nad zwierzętami zgłaszać odpowiednim służbom. Podkreślają, że szybka interwencja może ocalić zdrowie, a nawet życie zwierzęcia.

TRUMP AGENTEM PUTINA? NIEMCZYK W ODPOWIEDZI MÓWI O PSYCHIATRZE!