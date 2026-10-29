Afera korupcyjna w Pucku! W sprawie zatrzymano trzy osoby

Korupcja w nadzorze budowlanym w Pucku. Kulisy policyjnych zatrzymań

8 października już od wczesnych godzin porannych policjanci prowadzili działania w Pucku oraz na terenie powiatu puckiego. Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania i pomieszczenia służbowe wykorzystywane przez osoby objęte postępowaniem. Zabezpieczyli także dokumentację i nośniki danych, które mogą okazać się ważne dla prowadzonego śledztwa.

Policjanci zatrzymali łącznie trzy osoby. Jedną z nich był kierownik budowy. Jak ustalili śledczy, mężczyzna został nakłoniony do wręczenia urzędnikowi łapówki w zamian za przeprowadzenie kontroli i oględzin nieruchomości. Działania te służyły uniemożliwieniu użytkowania budynku jako lokalu usługowego. Kierownik budowy sam również przyjął pieniądze za pośredniczenie w załatwieniu tej sprawy. Wśród zatrzymanych znaleźli się ponadto urzędnik podejrzany o przyjęcie łapówki za wykonanie kontroli oraz osoba, która przekazała pieniądze i namawiała innych do udziału w procederze.

- Prokurator przedstawił trzem podejrzanym zarzuty płatnej protekcji, oraz czynnej i biernej korupcji. Wobec wszystkich zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi – informuje podkom. Anna Banaszewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

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Urzędnika dodatkowo odsunięto od wykonywania obowiązków służbowych. Przez cały okres trwania postępowania nie może pracować na stanowisku inspektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku.

- Zgodnie z kodeksem karnym za przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych w związku z wpływami w instytucjach publicznych, grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat – dodaje podkom. Anna Banaszewska.

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Śledztwo trwa, a funkcjonariusze nie wykluczają, że dojdzie do następnych zatrzymań.