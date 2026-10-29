Dron wpadł do Bałtyku w okolicach Ustki. Żandarmeria Wojskowa wydaje pilny komunikat

Awaria drona na poligonie w Ustce. Maszyna spadła do Morza Bałtyckiego

Pilne ostrzeżenie dla mieszkańców Pomorza i Pomorza Zachodniego! Pod koniec października w rejonie Ustki jedna z cywilnych firm przeprowadzała loty testowe bezzałogowca, który na skutek awarii silnika spadł do Morza Bałtyckiego, około 6 km od brzegu. Maszyna lub jej fragmenty mogą zostać przemieszczone w stronę wybrzeża. Żandarmeria Wojskowa przestrzega, aby w przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu w żadnym wypadku go nie dotykać. Należy oddalić się od znaleziska i natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy.

- Z uwagi na panujące warunki hydrometeorologiczne, w szczególności kierunek i siłę wiatru oraz występujące prądy morskie, istnieje możliwość przemieszczenia się utraconego obiektu w kierunku wybrzeża – informuje ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

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Wiatr oraz prądy morskie mogą sprawić, że maszyna lub jej fragmenty dotrą w pobliże brzegu. Żandarmeria Wojskowa wzywa do zachowania spokoju w przypadku zauważenia podejrzanego przedmiotu i przestrzegania wskazówek przedstawionych w oficjalnym komunikacie.

- W przypadku znalezienia BSP, jego fragmentów lub innego nieznanego przedmiotu – nie dotykaj, nie przemieszczaj, oddal się, ostrzeż innych, zadzwoń na numer alarmowy 112 – dodaje ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

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