Nowa opłata za zakupy w internecie! Od 1 listopada nowe opłaty

Nowa opłata za zakupy w internecie. Zmiany od 1 listopada

Od 1 listopada 2026 r. zakupy w sklepach internetowych wysyłających towary spoza Unii Europejskiej mogą zostać objęte nową opłatą manipulacyjną w wysokości 2 euro. Zmiana dotyczy m.in. przesyłek zamawianych za pośrednictwem takich platform jak Temu czy AliExpress. W praktyce oznacza to dodatkowy koszt związany z obsługą przesyłek, który może wpłynąć na ceny zakupów. Nie musi on jednak oznaczać, że każdy klient zapłaci dokładnie o 2 euro więcej za całe zamówienie.

Temu i AliExpress. Zakupy mogą kosztować więcej

Temu i AliExpress należą do platform, na których klienci szukają przede wszystkim tanich produktów. Ubrania, akcesoria do domu, drobna elektronika czy dekoracje często kosztują tam zaledwie kilka lub kilkanaście złotych. Właśnie w przypadku takich zamówień dodatkowe należności mogą mieć szczególne znaczenie.

Co ważne, nowa opłata nie jest jedyną zmianą dotyczącą małych przesyłek spoza Unii Europejskiej. Od 1 lipca 2026 r. obowiązuje już tymczasowe cło w wysokości 3 euro na towary objęte nowymi zasadami, wysyłane w małych przesyłkach o wartości do 150 euro.

Czy wszystkie paczki z Chin będą droższe?

Nie każda przesyłka musi oznaczać taki sam wzrost kosztów. Istotne jest to, czy zamówiony produkt jest wysyłany bezpośrednio spoza Unii Europejskiej, czy znajduje się już w europejskim magazynie. W tym drugim przypadku towar mógł przejść procedurę importową wcześniej, co zmienia sytuację w porównaniu z paczką nadawaną bezpośrednio z Chin.

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