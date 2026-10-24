Nie czekają na śmierć. Polacy stawiają sobie pomniki za życia

Pomniki na cmentarzach powstają jeszcze za życia właścicieli

Własny nagrobek nie musi być wyłącznie pamiątką po osobie, która odeszła. Niektórzy decydują się na jego postawienie z dużym wyprzedzeniem, traktując to jako element przygotowań do starości. Dzięki temu mogą samodzielnie wybrać materiał, kolor kamienia, kształt pomnika czy inskrypcję. Nie muszą również pozostawiać tych decyzji najbliższym, którzy po śmierci członka rodziny będą musieli zmierzyć się nie tylko z żałobą, ale także z wieloma formalnościami.

Dlaczego Polacy stawiają sobie pomniki przed śmiercią?

Powody takich decyzji bywają różne. Niektórzy - tak jak wspominaliśmy - chcą odciążyć rodzinę, inni wolą mieć kontrolę nad tym, jak będzie wyglądało miejsce ich pochówku. Zdarza się również, że wcześniejsze przygotowanie nagrobka jest związane z rodzinną tradycją albo chęcią zapewnienia sobie miejsca obok zmarłego małżonka.

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Psycholog wyjaśnia, co daje własny nagrobek

Inną perspektywę przedstawia psycholog Czesław Michalczyk, cytowany przez „Fakt”. Ekspert wskazuje, że wcześniejsze przygotowanie miejsca pochówku może dawać poczucie spokoju i uporządkowania spraw. Podobnie jak sporządzenie testa

Myślę, że przede wszystkim chodzi o to, by po swojej śmierci nie sprawiać bliskim dodatkowych problemów. Grób jest już przygotowany, pomnik stoi, rodzina nie musi się tym zajmować. I wcale nie musi to dotyczyć osób samotnych - wyjaśniał psycholog, czytamy na portalu Fakt.pl.

Ile kosztuje pomnik na cmentarzu?

Cena nagrobka zależy przede wszystkim od rodzaju kamienia, wielkości konstrukcji, projektu oraz zakresu prac kamieniarskich. Znaczenie ma również lokalizacja cmentarza i cennik konkretnego zakładu. Najprostsze realizacje mogą kosztować kilka tysięcy złotych, natomiast bardziej rozbudowane pomniki wykonane z droższych materiałów to wydatek sięgający kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.