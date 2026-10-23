Średnia krajowa znowu rośnie. GUS podał najnowsze dane

Wynagrodzenia w Polsce systematycznie się zmieniają, a publikowane co miesiąc dane Głównego Urzędu Statystycznego są uważnie obserwowane zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Wysokość przeciętnej pensji ma znaczenie przy ocenie sytuacji na rynku pracy, choć nie pokazuje w pełni, ile zarabia większość zatrudnionych.

Z danych GUS wynika, że we wrześniu 2026 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9266,48 zł brutto. To o 5,9 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie inflacja wyniosła 4,1 proc., co oznacza, że realny wzrost siły nabywczej wynagrodzeń był znacznie mniejszy niż nominalna podwyżka.

Kto wydaje najwięcej na pensje w Polsce?

Które przedsiębiorstwa mają największy wpływ na wysokość średniej krajowej? Na to pytanie odpowiedział Business Insider Polska, analizując dane 300 firm osiągających największe przychody. Pod uwagę wzięto przedsiębiorstwa działające w Polsce oraz wydatki ponoszone na zatrudnionych w kraju pracowników. Liderem zestawienia została Grupa Orlen, a szczegóły znajdziecie w galerii poniżej.

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Giganci zatrudnienia. To oni wydają najwięcej na pensje

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Wysoka średnia nie oznacza wysokich pensji dla wszystkich

Choć przeciętne wynagrodzenie w Polsce przekroczyło 9 tys. zł brutto, nie należy traktować tej kwoty jako pensji typowego pracownika. Średnią podnoszą osoby otrzymujące wysokie wynagrodzenia, w tym kadra menedżerska.

Państwowe firmy dominują w zestawieniu

Państwowe firmy dominują w zestawieniu przede wszystkim ze względu na skalę swojej działalności i liczbę zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorstwa takie jak Orlen, PGE czy PZU działają w kluczowych sektorach gospodarki i skupiają wiele spółek, co przekłada się na wysokie łączne wydatki na wynagrodzenia. Istotne znaczenie ma również charakter ich działalności – energetyka, paliwa czy ubezpieczenia wymagają zatrudniania specjalistów, a w części tych branż wynagrodzenia są dodatkowo powiązane z kwalifikacjami i odpowiedzialnością pracowników. Wysoka pozycja w rankingu nie oznacza jednak automatycznie, że państwowe firmy oferują każdemu zatrudnionemu wyższe pensje niż prywatni pracodawcy.