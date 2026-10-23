Planują jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku. W tym roku będzie zmiana

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku 2026. Znamy termin

Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku zaplanowano od 20 listopada do 23 grudnia 2026 roku. Wydarzenie ponownie przyciągnie do centrum miasta mieszkańców i turystów, którzy będą mogli poczuć świąteczną atmosferę jeszcze przed Wigilią. Na odwiedzających czekać będą stoiska handlowe, przysmaki oraz dekoracje, które co roku zmieniają historyczne centrum Gdańska w świąteczną przestrzeń.

Przygotowania do wydarzenia rozpoczną się wcześniej. Pierwsze prace w terenie mają ruszyć już 2 listopada. Oznacza to, że w kolejnych tygodniach w części Śródmieścia mogą pojawić się utrudnienia związane z montażem infrastruktury i przygotowaniem stoisk.

Zmiany na jarmarku bożonarodzeniowym. Jedno miejsce wypada

W tym roku organizatorzy zaplanowali zmiany w rozmieszczeniu jarmarku. Wydarzenie nie będzie już odbywać się na Długich Ogrodach. Powodem jest planowana rewitalizacja tej przestrzeni. Nie oznacza to jednak, że świąteczna oferta w Gdańsku zostanie ograniczona wyłącznie do dotychczasowych lokalizacji.

Do jarmarku dołączą kolejne miejsca. Stoiska pojawią się na ulicy Garbary oraz na fragmencie ulicy Ogarnej, w rejonie Placu Polaka. Zaplanowano tam również niewielką strefę gastronomiczną. Na Garbarach mają stanąć cztery stoiska z artykułami spożywczymi i rękodziełem.

Na ulicy św. Ducha liczba stoisk zostanie natomiast zmniejszona o dziewięć, a handel będzie prowadzony tylko po jednej stronie ulicy. Na Targu Węglowym pozostanie Strefa Kolekcjonerów, natomiast część stoisk zostanie przeniesiona na ulicę Bogusławskiego.

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Tak wyglądał jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku w poprzednich latach

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Jarmarki bożonarodzeniowe zyskują na popularności

Jarmarki bożonarodzeniowe od kilku lat cieszą się w Polsce ogromną popularnością. W okresie przedświątecznym przyciągają nie tylko mieszkańców, ale również turystów, którzy chcą poczuć wyjątkową atmosferę, spróbować sezonowych przysmaków i kupić świąteczne ozdoby. Drewniane domki, iluminacje i dekoracje sprawiają, że miejskie place i ulice zmieniają się w miejsca spotkań i spacerów. Dla wielu osób wizyta na takim jarmarku stała się już jednym z nieodłącznych elementów przygotowań do Bożego Narodzenia.